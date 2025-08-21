影／汽機車減徵貨物稅優惠延長 汽車換新省10萬、機車6千
立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲列席協商「貨物稅條例第十二條之五」修正條文，協商結論排氣量2000CC以下小客車汰舊換新可減徵貨物稅10萬元，排氣量150CC以下機車汰舊換新可減徵6千元，優惠延長至119年12月31日止。
財政委員會召集委員、國民黨立委賴士葆今天主持貨物稅條例朝野協商，朝野共識決定，新購排氣量2000CC以下小客車可減徵貨物稅5萬元，汰換舊車也可減徵貨物稅5萬元；若是汰舊換新（報廢6個月內購置新車）汰舊5萬加購置新車5萬，共可減徵10萬元。
在機車方面，新購排氣量150CC機車可減徵貨物稅2千元，汰換舊車也可減徵貨物稅4千元；若是汰舊換新（報廢6個月內購置新車），汰舊4千加購置新車2千，共可減徵6千元。
