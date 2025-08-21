快訊

房子沒裝修卻報150萬元工程費！投機男連補帶罰吐回134萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
居家裝修示意圖，與新聞所提違法案件無關。台灣房屋提供
居家裝修示意圖，與新聞所提違法案件無關。台灣房屋提供

財政部北區國稅局近日查獲一件違規案件，一名納稅人出售持有未滿兩年的房地時，明明房屋沒有裝修，卻拿關係人公司開立的不實憑證虛報裝修費用，企圖少繳房地合一稅。結果不僅補稅67萬5千元，還被加罰同額罰鍰，合計超過134萬元。

國稅局指出，該納稅人甲男於2024年2月出售房地，申報房地合一課稅所得120萬元，依未滿2年持有適用的45%稅率，計算應納稅額54萬元，但經查發現，甲男申報的裝修費發票，是由其關係人乙男經營的公司開立，而該公司營業項目與修繕工程完全無關。

進一步比對資料，買方看屋時房屋並無任何裝修痕跡，銷售契約也載明屋況原始未更新，與報價單內容不符，經認定為不實列報，國稅局剔除其虛報費用150萬元，補徵稅款67萬5千元，並依《所得稅法》加罰一倍。

國稅局提醒，納稅人出售房地時，若房屋確有修繕或改良，必須保存相關證明，包括修繕合約、施工明細、合法憑證、付款紀錄以及修繕前後照片，才能作為申報減除成本的依據。若無修繕事實卻虛報費用，不僅需補稅，還會加重處罰。

該局也呼籲，若納稅人發現申報錯誤，只要在未被檢舉或查核前，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，自行補報補繳並加計利息，可免受處罰。

國稅局 房地合一稅

相關新聞

兒賣繼承地傻繳45%房地稅！稅局翻出一關鍵稅率竟能打對折

財政部北區國稅局提醒，民眾若繼承親人參與土地重劃後分配到的土地，再轉售時，課稅方式必須依照被繼承人最初取得土地的日期來判...

房東一次收多年租金要注意！當心這條稅法認定搞錯恐挨罰

個人房東如果一次收取多年租金，必須在收取的當年度全額申報綜合所得稅，否則恐怕面臨補稅與處罰。台北國稅局提醒，綜合所得稅採...

企業組控股公司 稅有優惠

行政院會今（21）日將通過《企業併購法》修正草案，為鼓勵業者籌組產業控股公司，修法放寬符合一定條件，且經國發會認定為產控...

股利配發外國股東 須扣繳

財政部高雄國稅局表示，企業分配盈餘可選擇以現金或股票方式分派，無論是發放現金股利、或以盈餘增資配發股票股利，本質上皆屬盈...

高齡免評聘移工 申請熱

80歲以上免巴氏量表可聘外籍看護於8月1日上路，勞動部長昨（20）日表示，統計8月17日前數據，共新增1,439人申請，...

