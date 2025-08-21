房子沒裝修卻報150萬元工程費！投機男連補帶罰吐回134萬元

財政部北區國稅局近日查獲一件違規案件，一名納稅人出售持有未滿兩年的房地時，明明房屋沒有裝修，卻拿關係人公司開立的不實憑證虛報裝修費用，企圖少繳房地合一稅。結果不僅補稅67萬5千元，還被加罰同額罰鍰，合計超過134萬元。

國稅局指出，該納稅人甲男於2024年2月出售房地，申報房地合一課稅所得120萬元，依未滿2年持有適用的45%稅率，計算應納稅額54萬元，但經查發現，甲男申報的裝修費發票，是由其關係人乙男經營的公司開立，而該公司營業項目與修繕工程完全無關。

進一步比對資料，買方看屋時房屋並無任何裝修痕跡，銷售契約也載明屋況原始未更新，與報價單內容不符，經認定為不實列報，國稅局剔除其虛報費用150萬元，補徵稅款67萬5千元，並依《所得稅法》加罰一倍。

國稅局提醒，納稅人出售房地時，若房屋確有修繕或改良，必須保存相關證明，包括修繕合約、施工明細、合法憑證、付款紀錄以及修繕前後照片，才能作為申報減除成本的依據。若無修繕事實卻虛報費用，不僅需補稅，還會加重處罰。

該局也呼籲，若納稅人發現申報錯誤，只要在未被檢舉或查核前，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，自行補報補繳並加計利息，可免受處罰。