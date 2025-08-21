快訊

兒賣繼承地傻繳45%房地稅！稅局翻出一關鍵稅率竟能打對折

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
繼承的土地是來自被繼承人參與市地重劃後分配的土地，能把被繼承人原持有期間一併計算。圖／聯合報系資料照片
繼承的土地是來自被繼承人參與市地重劃後分配的土地，能把被繼承人原持有期間一併計算。圖／聯合報系資料照片

財政部北區國稅局提醒，民眾若繼承親人參與土地重劃後分配到的土地，再轉售時，課稅方式必須依照被繼承人最初取得土地的日期來判斷，如果原土地是在2015年12月31日以前取得，屬於舊制，不課徵所得稅；若是在2016年1月1日以後取得，則要依照「新制房地合一所得稅」課稅。

國稅局解釋，因為土地重劃本質上是以舊土地換新土地，所以新分配到的土地，取得日仍認定為被繼承人原來購買土地的日期。這樣才能正確反映持有期間，避免重複課稅。

舉例來說，小文（化名）2023年11月過世，兒子阿齊繼承到小文參與重劃後分得的B土地，並於2025年3月出售，阿齊一開始依照持有未滿兩年的規定，以45%的稅率繳納房地合一稅

但國稅局調查發現，小文早在2017年就購入原A土地，後來因公共工程參與重劃，才於2019年取得B土地，因此，阿齊出售時的「土地持有期間」應從2017年起算，共計7年多，適用5年至10年持有的20%稅率，最後，國稅局更正稅額，並退還阿齊多繳的稅金。

國稅局提醒，若民眾繼承的土地是來自被繼承人參與市地重劃後分配的土地，而且原始土地是在2016年以後取得，報稅時記得可以把被繼承人原持有期間一併計算，正確適用稅率，避免誤繳過多稅款。

國稅局 所得稅 房地合一稅

