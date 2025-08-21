快訊

重購退稅 預售屋也適用

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

重購退稅是換屋族最常使用的節稅工具，不過有民眾向稅務局詢問，如果是購買預售屋，是否也同樣能適用？桃園市稅務局表示，依《土地稅法》規定，土地所有權人在兩年內，無論「先賣後買」或「先買後賣」自用住宅用地，只要符合條件，都可申請退還已繳納的土增稅

也就是說，購買預售屋同樣可以適用土增稅重購退稅。

稅務局解釋，若民眾在出售自用住宅用地後，自完成移轉登記日起兩年內購買預售屋及土地，並且該預售屋必須在兩年內建造完成，符合「自用住宅」規定（本人或配偶、直系親屬完成戶籍登記，且無出租或營業行為），即可申請退稅。

相對的，若民眾是先購買預售屋及土地，再於兩年內出售原有的自用住宅用地，且同樣在時限內建造完成並符合自用住宅規定，也能享有退稅。

預售屋 土增稅 自用住宅

