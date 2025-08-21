聽新聞
高齡免評聘移工 申請熱
80歲以上免巴氏量表可聘外籍看護於8月1日上路，勞動部長昨（20）日表示，統計8月17日前數據，共新增1,439人申請，換言之，兩周以來有逾千人申請。
勞動部長洪申翰表示，申請人數有成長趨勢，勞動部會思考若人數較多時，如何因應、做配套。
洪申翰昨日赴立法院專題報告並備詢，他表示，外界關注80歲以上免巴氏量表修法通過後狀況，從8月17日數據來看，因修法而新增資格並申請外籍看護的長者，大約近1,500人。數據上來看，第二周申請人數是首周的兩倍，的確看到申請人數成長的趨勢。
洪申翰提到，未來趨勢仍待觀察，勞動部作為行政機關，會思考若人數較多時如何因應、配套，並做相對應準備。
洪申翰表示，統計至8月17日前數據，共新增1,439人申請，包含80歲以上及70至79歲癌症二期以上的總體數據，是因修法而取得資格、且有來申請的人數。
