Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

高齡免評聘移工 申請熱

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

80歲以上免巴氏量表可聘外籍看護於8月1日上路，勞動部長昨（20）日表示，統計8月17日前數據，共新增1,439人申請，換言之，兩周以來有逾千人申請。

勞動部長洪申翰表示，申請人數有成長趨勢，勞動部會思考若人數較多時，如何因應、做配套。

洪申翰昨日赴立法院專題報告並備詢，他表示，外界關注80歲以上免巴氏量表修法通過後狀況，從8月17日數據來看，因修法而新增資格並申請外籍看護的長者，大約近1,500人。數據上來看，第二周申請人數是首周的兩倍，的確看到申請人數成長的趨勢。

洪申翰提到，未來趨勢仍待觀察，勞動部作為行政機關，會思考若人數較多時如何因應、配套，並做相對應準備。

洪申翰表示，統計至8月17日前數據，共新增1,439人申請，包含80歲以上及70至79歲癌症二期以上的總體數據，是因修法而取得資格、且有來申請的人數。

