股利配發外國股東 須扣繳

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局表示，企業分配盈餘可選擇以現金或股票方式分派，無論是發放現金股利、或以盈餘增資配發股票股利，本質上皆屬盈餘分派，提醒企業不能忽略扣繳規定，若股東身分為外國股東，應以21％稅率扣繳稅款，並於代扣稅款十日內繳納國庫、申報扣繳憑單。

高雄國稅局指出，近期查獲轄內一間甲公司在申報2022年未分配盈餘時，列報經股東會決議以盈餘增資方式配發股票股利2,200萬元，唯一股東為國外的營利事業，但該公司卻未依規定辦理扣繳申報。

經國稅局了解，甲公司誤以為股票股利與現金股利不同，發放股票股利不需課稅，因此沒有辦理扣繳。

國稅局官員解釋，公司在發放股票股利時，仍須依規定進行扣繳，股東為非居住者，股利扣繳率為21％，甲公司應依規定扣繳稅款462萬元（2,200萬元 × 21%）。

國稅局依《所得稅法》規定，要求公司補繳應扣未扣稅款，同時補報扣繳憑單，並依法處以罰鍰。

官員說明，無論盈餘分派的形式為何，是發放現金股利、或股票股利，都應該留意是否需扣繳或申報。如是國內股東，免辦理扣繳申報，但記得申報股利憑單。

若是外國股東，包含非中華民國境內居住的個人或總機構在境外的營利事業，公司應在交付股票時按21％扣繳率扣繳稅款，並在代扣稅款日起算十日內繳納，開具扣繳憑單並申報。

國稅局提醒，法律已明確規定，無論哪種形式的盈餘分配，本質上都屬於股利分派，必須依法處理，若企業未依規定扣繳，後續除了要補繳稅款外，還會被處以罰鍰，得不償失。

