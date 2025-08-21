快訊

企業組控股公司 稅有優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院會21日將通過《企業併購法》修正草案，為鼓勵業者籌組產業控股公司，修法放寬符合一定條件，且經國發會認定為產控公司，因換股產生的證券交易所得可緩課最低稅負，藉此提升業界籌組控股公司、組隊打國際盃的誘因。股市示意圖。圖／AI生成
行政院會21日將通過《企業併購法》修正草案，為鼓勵業者籌組產業控股公司，修法放寬符合一定條件，且經國發會認定為產控公司，因換股產生的證券交易所得可緩課最低稅負，藉此提升業界籌組控股公司、組隊打國際盃的誘因。股市示意圖。圖／AI生成

行政院會今（21）日將通過《企業併購法》修正草案，為鼓勵業者籌組產業控股公司，修法放寬符合一定條件，且經國發會認定為產控公司，因換股產生的證券交易所得可緩課最低稅負，藉此提升業界籌組控股公司、組隊打國際盃的誘因。

經濟部表示，希望透過修法，鼓勵企業以股份轉換方式成立產業控股公司，進一步推動產業整併，提升規模經濟及國際競爭力。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

國發會先前與產業界座談，希望透過成立產業控股公司，集結力量拓展國際市場，業者雖表達興趣，但也向國發會反映，在籌組產業控股公司過程中，就先面臨課稅問題，還沒開始賺錢就要先繳稅，令產業界卻步。

因此國發會邀集財政部、經濟部討論後，決議修正企業併購法，提供緩課最低稅負優惠，等到實際轉讓產業控股公司股份，或於該股份帳簿劃撥至開設之有價證券保管劃撥帳戶時，再行申報。

根據經濟部草案，此次修正第44條之2、第52條之1、第54條，新增規定，允許股東在股份轉換成立控股公司時，得選擇「延緩課稅」，避免因立即被課徵最低稅負而影響企業籌組產業控股公司意願。

此外，為避免租稅優惠被濫用，草案也設下多項條件，並設置防弊條款。包括換股後一定期間內不得轉讓股份、控股公司須與被收購公司業務具關聯性並能產生綜效、股東取得新股後須持有一定時間等。

若未符規定，或控股公司認定遭撤銷，股東將喪失優惠資格，必須補繳稅額並加計利息。

為保證稅務透明，草案同步規範控股公司資訊申報義務，若產業控股公司未依規定通報股東轉讓股份相關資料，最高可處100萬元罰鍰。

修法亦明定，若收購公司與被收購公司原本已有母子公司等控制關係，即不得適用延緩課稅；相關企業須先向國發會申請認定為「產業控股公司」，並經所在地稅捐機關核准，股東才可享有優惠。

另針對股份持有期間計算方式，將採「延續原始持股時間」認定，並依控股公司是否上市櫃，決定未來交易所得是否需納入最低稅負。

