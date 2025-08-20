快訊

差一天多繳四倍稅！地價稅自住優惠申請倒數

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
地價稅自住稅率與一般稅率相差四倍以上，納稅人不可輕忽。圖／聯合報系資料照片
想要享有自用住宅優惠稅率的民眾要注意了！基隆市稅務局提醒，今年要適用優惠稅率者，務必在9月22日前提出申請，若逾期辦理，將要等到明年才會生效。

稅務局說明，依《土地稅法》規定，自用住宅用地優惠稅率為千分之二，遠低於一般用地稅率千分之十到五十五，相差超過四倍，為避免多繳稅，建議納稅人及早確認資格並送件。

要符合自用住宅用地優惠，必須具備以下五大條件，包括第一，土地所有權人或其配偶、直系親屬至少一人需設立戶籍於該地；第二，房屋不得出租或作為營業使用；第三，土地所有權人、其配偶及未成年受扶養親屬，限以一處土地申請。

第四，土地與房屋必須同屬所有人、配偶或直系親屬；第五，都市土地面積不得超過300平方公尺（約90.75坪），非都市土地則不得超過700平方公尺（約211.75坪）。

依規定，申請必須在地價稅開徵前40日提出，今年的截止日為9月22日，若遇假日則順延至下一個工作日。稅務局提醒，民眾務必把握時限，避免因延誤而錯失優惠資格。

