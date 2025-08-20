7月房地合一稅 年減二成
信義房屋統計財政部最新資料顯示，今年7月全國個人房地合一稅收達58.2億元，為今年單月新高，惟仍相較去年同期減少二成；各縣市中，除新北市逆勢大增六成外，其餘縣市均走跌，又以新竹縣暴跌逾七成最多，顯示房市交易清淡，讓房地合一稅收同步衰退。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德觀察房地合一稅收表現，發現房屋交易比例最高的是持有滿五年、適用20%物件，他分析，持有五年房屋交易占比最高主因稅率為20%，且跳下一個稅率的時間需超過十年且稅率僅降至15%，持有房屋時間較長且稅率降幅有限。
觀察各縣市表現，今年7月個人房地合一稅收僅新北市達20.5億元、大增六成，其他縣市均衰退，又以新竹縣驟降逾七成最多，新竹市年跌5%最少，中南部則年減三至五成，北市、桃園單月稅收減少一成左右。
新北市7月個人房地合一稅收大增，推估可能是有大量、高價房地交易帶動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言