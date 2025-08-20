7月房地合一稅 年減二成

信義房屋統計財政部最新資料顯示，今年7月全國個人房地合一稅收達58.2億元，為今年單月新高，惟仍相較去年同期減少二成；各縣市中，除新北市逆勢大增六成外，其餘縣市均走跌，又以新竹縣暴跌逾七成最多，顯示房市交易清淡，讓房地合一稅收同步衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德觀察房地合一稅收表現，發現房屋交易比例最高的是持有滿五年、適用20%物件，他分析，持有五年房屋交易占比最高主因稅率為20%，且跳下一個稅率的時間需超過十年且稅率僅降至15%，持有房屋時間較長且稅率降幅有限。

觀察各縣市表現，今年7月個人房地合一稅收僅新北市達20.5億元、大增六成，其他縣市均衰退，又以新竹縣驟降逾七成最多，新竹市年跌5%最少，中南部則年減三至五成，北市、桃園單月稅收減少一成左右。

新北市7月個人房地合一稅收大增，推估可能是有大量、高價房地交易帶動。