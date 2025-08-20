補開發票未補稅 要罰

營業人發現漏開統一發票時，千萬別以為「補開就沒事」。財政部南區國稅局提醒，據《稅捐稽徵法》規定，只有在未被檢舉、也未被稅捐機關查核前，自動完成「補申報」與「補繳稅款」，才能適用免罰條件，若僅補開發票，卻沒補報銷售額及繳稅，仍會被處罰。

舉例來說，甲公司在2024年10月間銷售電腦時，因疏忽未開立統一發票，雖於11月20日補開，但該期營業稅的申報截止日為11月15日，已經超過時限。

而甲公司並未同步補報2024年9-10月期銷售額，也未補繳相關稅款，由於補救行為是在期限後，又未補報補繳，且是在被國稅局查獲後才處理，因此不符合「自動補報繳」的免罰條件，仍需補稅並受處罰。

國稅局說明，稅捐稽徵法設有明確條件，免罰必須在被他人檢舉前，被稅捐機關或財政部指定調查人員查核前，完成補辦補繳。