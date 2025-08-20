聽新聞
0:00 / 0:00

補開發票未補稅 要罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

營業人發現漏開統一發票時，千萬別以為「補開就沒事」。財政部南區國稅局提醒，據《稅捐稽徵法》規定，只有在未被檢舉、也未被稅捐機關查核前，自動完成「補申報」與「補繳稅款」，才能適用免罰條件，若僅補開發票，卻沒補報銷售額及繳稅，仍會被處罰。

舉例來說，甲公司在2024年10月間銷售電腦時，因疏忽未開立統一發票，雖於11月20日補開，但該期營業稅的申報截止日為11月15日，已經超過時限。

而甲公司並未同步補報2024年9-10月期銷售額，也未補繳相關稅款，由於補救行為是在期限後，又未補報補繳，且是在被國稅局查獲後才處理，因此不符合「自動補報繳」的免罰條件，仍需補稅並受處罰。

國稅局說明，稅捐稽徵法設有明確條件，免罰必須在被他人檢舉前，被稅捐機關或財政部指定調查人員查核前，完成補辦補繳。

稅款 國稅局

延伸閱讀

很多人都錯過！子女繼承遺產多做「這步驟」省下百萬稅金

遺產扣除額列報有眉角 父母與身障適用條件解析

換屋退稅 五年內不得出售

彰化準公共幼兒園遭控浮報補助 縣府稱全由中央核算

相關新聞

2025年營所稅暫繳申報9月1日展開 可免報、免繳七樣態

2025年營所稅暫繳申報將自9月1日展開，為期一個月。財政部南區國稅局提醒，凡會計年度採曆年制企業，都須依所得稅法規定，...

推廣業務支出列報 別搞混

企業在推廣業務時，常會透過各種促銷或贊助活動支出，但這些費用究竟應列為「交際費」還是「廣告費」，在申報營所稅時往往引發爭...

7月房地合一稅 年減二成

信義房屋統計財政部最新資料顯示，今年7月全國個人房地合一稅收達58.2億元，為今年單月新高，惟仍相較去年同期減少二成；各...

補開發票未補稅 要罰

營業人發現漏開統一發票時，千萬別以為「補開就沒事」。財政部南區國稅局提醒，據《稅捐稽徵法》規定，只有在未被檢舉、也未被稅...

換屋族注意！先賣後買、先買後賣都行 預售屋也能退稅

近期有民眾詢問，購買預售屋是否也能適用土地增值稅的重購退稅？桃園稅務局說明，依《土地稅法》第35條規定，土地所有權人在2...

買氣冷、稅收同步蒸發 7月全國個人房地合一稅收逾58億元、年減20%

據財政部最新統計顯示，今年7月全國個人房地合一稅收達58.2億元，創下今年單月新高，但相較去年同期仍減少20%，除了新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。