推廣業務支出列報 別搞混

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業在推廣業務時，常會透過各種促銷或贊助活動支出，但這些費用究竟應列為「交際費」還是「廣告費」，在申報營所稅時往往引發爭議。財政部台北國稅局提醒，兩者在稅法上規範差很大，如果分類錯誤，可能導致費用被剔除，不僅得補稅，還要加計利息。

國稅局說明，依據《所得稅法》規定，交際費列支有金額上限，設計目的是避免企業濫用交際應酬支出；廣告費則不受限，可全額列支。

另外，根據查核準則與法院實務見解，交際費是針對「特定人」支出的費用，目的在於維持或拓展業務關係，例如招待、饋贈或贊助某些對象；相對之下，廣告費屬於針對「不特定人」的支出，重點在於提升企業或商品的知名度，達到吸引消費者購買的目的。

舉例來說，一家經營西藥零售的公司在2023年申報營所稅時，列報交際費1,000萬元，已達法定限額，同時也列報廣告費8,000萬元，但經查發現，其中有400萬元用於贊助醫師參加國外醫學研討會。

國稅局指出，該筆支出主要受益對象是特定醫師，實際目的在於鞏固企業與醫師之間的合作關係，進而推廣藥品，因此應歸類為交際費而非廣告費，由於該公司交際費已達限額，這筆誤列的400萬元被轉列後超出上限，遭剔除列支，最後必須補稅80萬元，並加計利息。

國稅局表示，該案例凸顯了企業在報稅時若忽略細節，將促銷支出誤判為廣告費，後果不僅是補稅，還會額外增加利息成本，因此企業應在申報時仔細檢視每項費用的性質，釐清支出對象與目的，以正確判斷屬於交際費還是廣告費，以免因誤列費用而遭調整補稅。

