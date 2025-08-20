2025年營所稅暫繳申報9月1日展開 可免報、免繳七樣態

2025年營所稅暫繳申報將自9月1日展開，為期一個月。財政部南區國稅局提醒，凡會計年度採曆年制企業，都須依所得稅法規定，在這段期間內辦理營所稅暫繳。不過若符合七種樣態，可免報、免繳暫繳稅款。

南區國稅局表示，企業若依照2024年營所稅結算申報的應納稅額一半，計算出暫繳稅額，且未以投資抵減、行政救濟留抵或扣繳稅額來抵減者，可直接繳納暫繳稅款，無須再辦理申報。

而依《所得稅法》第69條及財政部相關解釋函令，若企業符合七種情況，更可直接免辦暫繳申報，也不用繳納暫繳稅款。

第一，境內沒有固定營業場所的外國企業，其營所稅已由營業代理人或給付人扣繳；第二，獨資、合夥組織及經核定的小規模營利事業；第三，依法規定本來就免徵營所稅的事業。

第四，企業於暫繳期間前，若已發生解散、廢止、合併或轉讓，依法應改辦決算申報；第五，去年結算申報無應納稅額，或是今年新開業公司；第六，若依上年度應納稅額一半計算後，暫繳稅額低於2,000元；第七，其他經財政部核定的營利事業。

營所稅暫繳申報是讓企業在9月時先報繳當年度部分所得稅，除有利國庫調度，也避免企業隔年5月須一次負擔大額稅款，壓力過重。計算稅額方式分為「一般暫繳」及「試算暫繳」。

一般暫繳是依上年度營所稅應納稅額二分之一作為暫繳稅額，多數案件採一般暫繳；試算暫繳則以當年度前六月營收總額，按當年度稅率試算暫繳稅額，須符合會計帳冊簿據完備等條件才能適用。

國稅局提醒，企業若未在期限內完成暫繳，稅務機關將主動依2024年應納營所稅的半數來核定暫繳稅額，並依2025年1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日加計利息一併徵收，也就是說，若企業未依限申報或繳納，除了補稅還得支付額外利息。

國稅局提醒，企業若應辦理暫繳，應於9月30日前完成報繳，呼籲企業及早處理相關稅務問題，以降低稅務風險，確保營運順利。