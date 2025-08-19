換屋族注意！先賣後買、先買後賣都行 預售屋也能退稅

近期有民眾詢問，購買預售屋是否也能適用土地增值稅的重購退稅？桃園稅務局說明，依《土地稅法》第35條規定，土地所有權人在2年內，不論是「先賣後買」或「先買後賣」自用住宅用地，只要符合條件，都可以申請退還已繳納的土地增值稅。

稅務局解釋，若民眾在出售自用住宅用地後，自完成移轉登記日起2年內購買預售屋及土地，並且該預售屋必須在2年內建造完成，符合「自用住宅」規定（本人或配偶、直系親屬完成戶籍登記，且無出租或營業行為），即可申請退稅。

相對的，如果民眾是先購買預售屋及土地，再於2年內出售原有的自用住宅用地，且同樣在時限內建造完成並符合自用住宅規定，也能享有退稅。

稅務局提醒，無論是先賣後買或先買後賣，計算2年的基準，都是以「先完成移轉登記的那一筆土地」為起算點，至於出售或購買日期的認定，若在立契日30日內如期申報土地增值稅，以訂約日為準；若逾期申報，則以實際申報日為準，用來判斷是否符合「2年內」的時效要求。

稅務局也提醒，納稅人務必掌握申請退稅的條件與時程，避免因預售屋未及時建成或申報延遲而喪失退稅資格。