換屋族注意！先賣後買、先買後賣都行 預售屋也能退稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
購買預售屋前要先做好相關稅務規劃。示意圖。住展雜誌提供
購買預售屋前要先做好相關稅務規劃。示意圖。住展雜誌提供

近期有民眾詢問，購買預售屋是否也能適用土地增值稅的重購退稅？桃園稅務局說明，依《土地稅法》第35條規定，土地所有權人在2年內，不論是「先賣後買」或「先買後賣」自用住宅用地，只要符合條件，都可以申請退還已繳納的土地增值稅。

稅務局解釋，若民眾在出售自用住宅用地後，自完成移轉登記日起2年內購買預售屋及土地，並且該預售屋必須在2年內建造完成，符合「自用住宅」規定（本人或配偶、直系親屬完成戶籍登記，且無出租或營業行為），即可申請退稅。

相對的，如果民眾是先購買預售屋及土地，再於2年內出售原有的自用住宅用地，且同樣在時限內建造完成並符合自用住宅規定，也能享有退稅。

稅務局提醒，無論是先賣後買或先買後賣，計算2年的基準，都是以「先完成移轉登記的那一筆土地」為起算點，至於出售或購買日期的認定，若在立契日30日內如期申報土地增值稅，以訂約日為準；若逾期申報，則以實際申報日為準，用來判斷是否符合「2年內」的時效要求。

稅務局也提醒，納稅人務必掌握申請退稅的條件與時程，避免因預售屋未及時建成或申報延遲而喪失退稅資格。

預售屋 自用住宅

相關新聞

兩岸重婚處罰大不同！律師：刑事、民事皆可能要負責

隨著民國76年台灣開放大陸探親，以及後續兩岸往來頻繁，昔日因政治隔絕導致的「涉對岸重婚」案件逐漸浮上檯面。這類婚姻糾紛，考驗的不只是法律的解釋，更是兩岸制度的差異。

很多人都錯過！子女繼承遺產多做「這步驟」省下百萬稅金

財政部高雄國稅局表示，民眾遺產稅申報時，別誤解扣除額適用條件，常見錯誤發生在父母扣除額、身障扣除額。稅局提醒，若父母拋棄...

換屋族注意！先賣後買、先買後賣都行 預售屋也能退稅

近期有民眾詢問，購買預售屋是否也能適用土地增值稅的重購退稅？桃園稅務局說明，依《土地稅法》第35條規定，土地所有權人在2...

買氣冷、稅收同步蒸發 7月全國個人房地合一稅收逾58億元、年減20%

據財政部最新統計顯示，今年7月全國個人房地合一稅收達58.2億元，創下今年單月新高，但相較去年同期仍減少20%，除了新北...

遺產扣除額列報有眉角 父母與身障適用條件解析

財政部高雄國稅局表示，民眾遺產稅申報時，別誤解扣除額適用條件，常見錯誤發生在父母扣除額、身障扣除額。稅局提醒，若父母拋棄...

換屋退稅 五年內不得出售

財政部北區國稅局表示，民眾出售自住房地後，適用房地合一稅重購退稅，但卻在重購後五年內將新購房屋改作其他用途或再次出售，將...

