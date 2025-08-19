快訊

買氣冷、稅收同步蒸發 7月全國個人房地合一稅收逾58億元、年減20%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
財政部最新統計顯示，今年7月全國個人房地合一稅收達58.2億元，創下今年單月新高，但相較去年同期仍減少20%，除了新北市逆勢大增外，其餘都會區的稅收走勢一致，呈現年減表現，顯示市場交易減少反映在房地合一稅收上，讓稅收同步衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016年後買進未來出售適用房地合一稅的屋主數量每年都快速增加，加上2020年疫情房價大漲，帶動個人房地合一稅收大幅增加。

曾敬德觀察房地合一稅收表現，發現房屋交易比例最高的是持有滿5年、適用20%的物件；他分析，持有五年的房屋交易占比最高主因稅率為20%，且跳下一個稅率的時間需超過10年且稅率僅降至15%，持有房屋時間較長且稅率降幅有限。

另外曾敬德表示，持有滿5年也是這波段房價漲幅最高的時候，因此房地合一稅收即使沒有去年千億元的高峰水準，但因成交總金額放大，相對減幅不會比市場交易衰退幅度大。

據財政部最新統計顯示，今年7月全國個人房地合一稅收達 58.2億元，創下今年單月新高，但相較去年同期仍減少20%，除了新北市逆勢大增外，其餘都會區的稅收走勢一致，呈現年減表現，顯示市場交易減少反映在房地合一稅收上，讓稅收同步衰退。信義房屋／提供
疫情 房價 財政部 信義房屋 房地合一稅

