兩岸重婚處罰大不同！律師：刑事、民事皆可能要負責

隨著民國76年台灣開放大陸探親，以及後續兩岸往來頻繁，昔日因政治隔絕導致的「涉對岸重婚」案件逐漸浮上檯面。這類婚姻糾紛，考驗的不只是法律的解釋，更是兩岸制度的差異。

涉對岸重婚，是什麼？

在一夫一妻制的法律架構下，「涉對岸重婚」指的是原本在大陸已經有婚姻關係的人，因歷史或政治因素來台後與台灣人再婚，導致同時存在兩段婚姻。根據台灣法律規定，重婚行為應屬無效，但為因應兩岸歷史特殊情境，《兩岸人民關係條例》則給予某些重婚情形以「後婚有效」的例外處理。

民國74年6月4日為判斷婚姻效力的重要分水嶺。

若已婚大陸人於此日期前，在台灣有另一段婚姻，視為有效，法律規定不得撤銷後面的婚姻，但在該日期後重婚者，則依法無效。

重婚代價，刑事與民事皆可能處罰。

根據台灣刑法規定，重婚可處五年以下有期徒刑；大陸法律則規定兩年以下刑責。此外，配偶權亦可能受侵害，無過錯方可請求精神賠償與財產補償。

兩岸律師楊軒廷提醒：兩岸婚姻需謹慎規劃

針對這類「涉對岸重婚」案件，建議應及早查明前段婚姻是否仍有效，並妥善安排法律程序。若涉及兩岸法律，建議諮詢兩岸專業律師，以保障自身權益不受侵害。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

＊本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此。