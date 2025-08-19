「刮刮樂千萬回饋祭」8月20日開跑 200萬張超商優惠券等你拿

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

刮刮樂千萬回饋祭」活動將於20日開跑，天天刮天天送超商優惠券，張張登錄都有獎，共限量200萬張。

「刮刮樂千萬回饋祭」活動，自8月20日（三）07時00分起至9月7日（日）止，凡購買指定期別刮刮樂至活動網頁（www.taiwanlottery-event.com）進行登錄即可領取7-ELEVEN優惠券，包括CITY系列指定咖啡或茶飲買1送1優惠券，還有機會獲得7-ELEVEN購物金777元，共限量200萬張，提醒民眾在活動期間把握機會兌領，詳細活動辦法請見台灣彩券官網公告。

此外，台灣彩券公司19日也推出2款全新主題「幸運接龍」與「金甜蜜」刮刮樂新品，「幸運接龍」每張售價新臺幣200元，為首次結合撲克牌遊戲「接龍」概念規劃設計的益智延長型遊戲，刮獎做記號的過程刺激又充滿期待，猶如在紙上實境體驗接龍的樂趣，只要全數對中各局遊戲的撲克牌牌型符號就得對應獎金，頭獎200萬元共有4個；「金甜蜜」每張售價100元，票面以成對幸福的可愛小熊搭配金色氣球與漫天金幣，營造甜蜜幸福的氛圍，頭獎30萬元共有4個；2款新品總獎項超過314萬個，總獎金逾9.2億元。

