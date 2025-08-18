快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

因應美對等關稅 海關建置線上傳輸稽核資料服務

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
海關建置線上傳輸稽核資料服務。圖／關務署提供
海關建置線上傳輸稽核資料服務。圖／關務署提供

為因應美國自今年8月7日起對我國加徵20％對等關稅海關已對保稅業者擴大實施遠端稽核，減少實地查核，並建置各保稅區之線上傳輸稽核資料服務，便利保稅業者線上提供稽核資料。

關務署說明，海關遠端稽核係透過保稅智慧服務平臺產製之帳務報表，或遠端連線至保稅業者自建帳務系統進行稽核，過程中倘需請業者補充相關稽核資料，以往係由業者以電子郵件、傳真或郵寄方式提供；為減輕業者行政作業及法遵成本，除減少監管海關實地查核，擴大實施線上遠端稽核外，並於該平臺各保稅區之申辦作業下，新增線上稽核資料傳輸作業程式。

保稅智慧服務平臺現已建置227項線上申辦及查詢作業，供各保稅區及自由貿易港區業者使用，海關亦於線上通知申辦結果，歡迎保稅業者多加利用。

關務署最後表示，將持續關注美國關稅政策最新發展並配合政府整體規劃，適時調整相關便捷措施，以減輕出口供應鏈業者受美國加徵關稅影響。相關資訊可至財政部專區查詢，亦可撥打該署諮詢專線（02）2550－5500，分機2751、2752、2724洽詢。

海關 美國 關稅

延伸閱讀

減紙省時好便利 海關建置進口電動車線上申請退稅服務

美國關稅影響減班休息2388人 金屬機電業居多

陳駿季：台糖允加州蘭園當台灣蘭花接力生產基地

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

相關新聞

災區店家鬆口氣 高雄181間小商家營業稅全免

南部連日豪雨重創高雄山區，國稅局宣布啟動災後稅務減免。財政部高雄國稅局表示，因西南氣流帶來豪雨，造成那瑪夏、桃源、茂林、...

差一天恐多繳一年稅！地價稅誰繳看8月31日「過戶誰名下」

地價稅將於11月開徵，雲林縣稅務局提醒，地價稅以8月31日為納稅義務基準日，也就是說，當天土地登記簿所載的土地所有權人或...

限貸令後房市起風了！房地合一免税案竟連兩季攀升 專家：兩原因影響

台灣房屋集團觀察財政部最新房地合一稅各稅率案件占比變化，今年首季以非自用持有5～10年，「稅率20%」案件占比最高，達4...

房地合一「免稅案」增加 房仲：認賠殺出變多了

房地合一稅制下，持有越久越能爭取出售時低稅或免稅的優惠，不過第七波信用管制上路後，打亂許多賣方的腳步。

名下股票竟被賣光光！ 台中男一查竟是稅務局出手了

收到稅單卻沒繳，小心名下財產被強制變賣！台中市稅務局分享一起案例，有民眾王先生來電詢問，為何自己持有的股票被變賣，經查發...

營所稅有效稅率 攀上新高

財政部日前發布111年度營所稅統計專冊，營利事業營所稅平均稅率為19.29％、有效稅率17.12％，是自統計以來新高，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。