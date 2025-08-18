因應美對等關稅 海關建置線上傳輸稽核資料服務

為因應美國自今年8月7日起對我國加徵20％對等關稅，海關已對保稅業者擴大實施遠端稽核，減少實地查核，並建置各保稅區之線上傳輸稽核資料服務，便利保稅業者線上提供稽核資料。

關務署說明，海關遠端稽核係透過保稅智慧服務平臺產製之帳務報表，或遠端連線至保稅業者自建帳務系統進行稽核，過程中倘需請業者補充相關稽核資料，以往係由業者以電子郵件、傳真或郵寄方式提供；為減輕業者行政作業及法遵成本，除減少監管海關實地查核，擴大實施線上遠端稽核外，並於該平臺各保稅區之申辦作業下，新增線上稽核資料傳輸作業程式。

保稅智慧服務平臺現已建置227項線上申辦及查詢作業，供各保稅區及自由貿易港區業者使用，海關亦於線上通知申辦結果，歡迎保稅業者多加利用。

關務署最後表示，將持續關注美國關稅政策最新發展並配合政府整體規劃，適時調整相關便捷措施，以減輕出口供應鏈業者受美國加徵關稅影響。相關資訊可至財政部專區查詢，亦可撥打該署諮詢專線（02）2550－5500，分機2751、2752、2724洽詢。