減紙省時好便利 海關建置進口電動車線上申請退稅服務

為便捷進口人依貨物稅條例第12條之3規定申請退還電動車輛貨物稅作業，財政部關務署自18日啟用線上申辦作業，提供一站式申請服務。

關務署說明，進口電動車輛線上申請退稅服務整合申請、審核及資料查詢等功能，進口人只需以工商憑證登入關港貿單一窗口，於「（MI53）退還進口電動車輛貨物稅申請作業」上傳申請退稅明細表電子檔，即完成申請；海關收案後，電腦系統依據該電子檔自動勾稽審核，縮短申請及審核作業時間。進口人可透過「（GC337）退還進口電動車輛貨物稅進度查詢作業」查詢案件流程，隨時隨地追蹤案件最新進度。

為便利業者使用，關務署同步於關港貿單一窗口／資料下載／軟體下載設置「退還進口電動車輛貨物稅專區」，備有空白明細表及操作手冊等資料供下載使用，並設有查詢進度QR CODE，方便商民以手機掃碼，快速進入查詢網頁進行查詢。

關務署最後呼籲，請進口電動車業者多加利用線上申辦，節省紙本遞件成本並加速退稅。業者如有操作問題，歡迎洽詢關港貿單一窗口服務中心（免付費電話：0800－299－889）。