豪雨釀災 小商家可減稅

南部連日豪雨重創高雄山區，國稅局宣布啟動災後稅務減免。財政部高雄國稅局表示，因西南氣流帶來豪雨，造成那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林及美濃等七個行政區災情嚴重，為協助小規模營業人減輕負擔，已主動調減查定銷售額及營業稅額，約181家商家受惠。

國稅局指出，受災五區包括那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜的營業人，7月至9月的查定銷售額與營業稅額一律調降為零；杉林、美濃兩區則自8月起調降為零。

國稅局表示，災後重建需要時間，為使地方儘快恢復，稅局秉持「從寬、從速、從優、從簡」原則，主動辦理減免，不讓納稅人還得額外奔波。

國稅局補充，小規模營業人每月銷售額若是依實際營業資料核定，不會自動納入調整，不過若有特殊狀況，例如因災嚴重停業時間拉長或必須歇業，業者可自行提出申請，國稅局將派員了解實際情況，依規定核實調減稅額。