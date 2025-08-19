快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

欠稅不繳 股票將遭變賣

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

收到稅單卻沒繳，小心名下財產被強制變賣。台中市稅務局近期有一案例，民眾欠稅不繳，結果持有股票遭到強制執行，才向稅局了解情況。稅局提醒，包含股票、保單、不動產、薪資等，都是強制執行範圍，別輕忽行政機關執行欠稅的決心。

稅務局強調，根據規定，納稅人若收到稅捐繳款書後，超過滯納期限仍未繳納，地方稅務機關就會移送行政執行署，行政執行署可依法查封並處分納稅人的動產、不動產、薪資、存款、股票、保單等財產，也就是說，欠稅人名下如持有股票，也可能被強制執行。

一旦被扣押的股票拍賣後，變賣所得會優先用來繳納本稅與滯納金；此外，納稅人還須負擔行政執行過程中產生的必要費用，整體負擔遠高於原先稅額，不僅面臨財產損失，還要支付額外費用，等於變相「多繳一筆」。

稅務局提醒，民眾只要收到稅捐繳款書，就應在期限內完成繳納，才能避免後續衍生的滯納金、行政執行費用與信用風險。如果一時無法繳清，可主動洽詢稅務機關申請分期繳納或協助釐清爭議，切勿消極以對，讓事情走到被強制執行的地步。

股票 薪資 保單

延伸閱讀

名下股票竟被賣光光！ 台中男一查竟是稅務局出手了

台南男代購精品欠稅822萬元 經追查5年來資金往來上億被管收

不只省去繳費單！北市智慧停車柱還能助查緝欠稅、違規車輛

屏東男有房有車欠稅罰款4萬多元 愛車要被扣才乖乖繳清

相關新聞

遺產扣除額列報有眉角 父母與身障適用條件解析

財政部高雄國稅局表示，民眾遺產稅申報時，別誤解扣除額適用條件，常見錯誤發生在父母扣除額、身障扣除額。稅局提醒，若父母拋棄...

換屋退稅 五年內不得出售

財政部北區國稅局表示，民眾出售自住房地後，適用房地合一稅重購退稅，但卻在重購後五年內將新購房屋改作其他用途或再次出售，將...

欠稅不繳 股票將遭變賣

收到稅單卻沒繳，小心名下財產被強制變賣。台中市稅務局近期有一案例，民眾欠稅不繳，結果持有股票遭到強制執行，才向稅局了解情...

豪雨釀災 小商家可減稅

南部連日豪雨重創高雄山區，國稅局宣布啟動災後稅務減免。財政部高雄國稅局表示，因西南氣流帶來豪雨，造成那瑪夏、桃源、茂林、...

災區店家鬆口氣 高雄181間小商家營業稅全免

南部連日豪雨重創高雄山區，國稅局宣布啟動災後稅務減免。財政部高雄國稅局表示，因西南氣流帶來豪雨，造成那瑪夏、桃源、茂林、...

差一天恐多繳一年稅！地價稅誰繳看8月31日「過戶誰名下」

地價稅將於11月開徵，雲林縣稅務局提醒，地價稅以8月31日為納稅義務基準日，也就是說，當天土地登記簿所載的土地所有權人或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。