欠稅不繳 股票將遭變賣

收到稅單卻沒繳，小心名下財產被強制變賣。台中市稅務局近期有一案例，民眾欠稅不繳，結果持有股票遭到強制執行，才向稅局了解情況。稅局提醒，包含股票、保單、不動產、薪資等，都是強制執行範圍，別輕忽行政機關執行欠稅的決心。

稅務局強調，根據規定，納稅人若收到稅捐繳款書後，超過滯納期限仍未繳納，地方稅務機關就會移送行政執行署，行政執行署可依法查封並處分納稅人的動產、不動產、薪資、存款、股票、保單等財產，也就是說，欠稅人名下如持有股票，也可能被強制執行。

一旦被扣押的股票拍賣後，變賣所得會優先用來繳納本稅與滯納金；此外，納稅人還須負擔行政執行過程中產生的必要費用，整體負擔遠高於原先稅額，不僅面臨財產損失，還要支付額外費用，等於變相「多繳一筆」。

稅務局提醒，民眾只要收到稅捐繳款書，就應在期限內完成繳納，才能避免後續衍生的滯納金、行政執行費用與信用風險。如果一時無法繳清，可主動洽詢稅務機關申請分期繳納或協助釐清爭議，切勿消極以對，讓事情走到被強制執行的地步。