貝里斯等8國財稅官員共襄盛舉 2025「國際租稅班」登場

國際租稅班(The International Taxation Academy, ITA)自1984年開辦，今年已進入第41期，財政部財政人員訓練所18日舉行2025國際租稅班開訓典禮，正式展開為期2周的課程。

今年財訓所邀請2位美國教授來台授課，第1周講座為美國加州州立大學洛杉磯分校經濟暨統計系榮譽教授謝維德(Prof. Edward Weite Hsieh)，講授主題為「快速變遷時代經濟與財政挑戰(Economic and Fiscal Challenges in the Fast-Changing World)」；第2周講座為阿克朗大學榮譽教授Mike Nelson，講授主題為「財政聯邦主義與美國州和地方稅收政策」(Fiscal Federalism and US State and Local Tax Policy)，並安排案例研討與分組討論，協助學員將理論與實務緊密結合。

今年國際租稅班學員有來自貝里斯、史瓦帝尼、科索沃、阿曼、聖露西亞、聖文森及格瑞納丁、沙烏地阿拉伯、土耳其共8國友邦財稅官員，國內部分有財政部國際財政司、綜合規劃司、賦稅署、關務署、五區國稅局、台北市稅捐稽徵處、新北市政府稅捐稽徵處、桃園市政府地方稅務局、台中市政府地方稅務局、台南市政府財政稅務局、高雄市稅捐稽徵處、彰化縣地方稅務局、新竹市稅務局及屏東縣政府財稅局等40餘位本國學員共襄盛舉，此外，也是第2年繼續邀請國立政治大學及國立台北大學財政學系學生共同參與，培育未來國際租稅人才。

隨著全球經濟快速發展，跨境投資與貿易活動日益頻繁，國際租稅議題的重要性與複雜性不斷提升，透過舉辦國際租稅班，使我國財稅人員掌握國際最新趨勢，也提供外國學員認識臺灣的機會，深化彼此瞭解，並促進資訊交流與專業合作。

本屆國際租稅班將於兩周後結訓，預期將成為連結臺灣與世界各國稅務專業人士的重要平台，為未來國際租稅合作奠定堅實基礎。