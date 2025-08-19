換屋退稅 五年內不得出售

財政部北區國稅局表示，民眾出售自住房地後，適用房地合一稅重購退稅，但卻在重購後五年內將新購房屋改作其他用途或再次出售，將被追繳原已退還或扣抵稅額，納稅人在申請重購退稅時，務必留意後續使用情況，避免因不符要件而面臨補稅。

北區國稅局解釋，重購退稅或扣抵制度，是為了鼓勵民眾以自住為目的進行換屋，因此規定必須是在一定期限內完成買賣，且房屋實際作為自住用途，才能享有退稅或抵稅的優惠。

據《所得稅法》規定，申請人如是先賣後買，必須在出售自住的房地後兩年內，另購一處房地作為自住；若是先買後賣，先購屋自住，也要在兩年內再出售原本的自住房地。

國稅局強調，不論是哪一種情況，都必須確保這些房屋沒有出租、沒有作為營業場所或執行業務，並且在戶政登記上完成設籍，實際由本人、配偶或未成年子女居住。

為防止短期炒作，法規更設下「重購後五年內不得再出售或改作其他用途」限制，只要在這五年內違反規定，即便當初退稅或扣抵已核准，也會被追繳原本減免稅款。

舉例來說，小張（化名）2019年2月取得A房地，並在2021年6月出售，當時已繳納房地合一稅108萬餘元，到了2022年9月，他另購B房地並申請退還原稅款，符合規定後成功退稅。

不過，等到2024年3月，小張又將B房地出售，經查明屬於重購後五年內轉售，已不符自住要件，國稅局依法追回先前退還的稅款。

國稅局指出，是否符合「自住」資格，是以實際使用狀況為準，若出售或購買房屋沒有實際居住、設籍，或有出租等行為，即可能喪失適用資格。