進口電動車退稅 今起可線上申請

財政部關務署今天表示，為使進口人申請退還電動車輛貨物稅作業更加簡便，今天開始已啟用線上申辦作業，提供一站式申請服務，初估每年約可節省3萬張紙張、省下審核時間約4284小時。

財政部關務署今天舉行例行記者會，關務署副署長蘇淑貞說明，進口電動車輛線上申請退稅服務整合申請、審核及資料查詢等功能，進口人只需以工商憑證登入關港貿單一窗口，於「（MI53）退還進口電動車輛貨物稅申請作業」上傳申請退稅明細表電子檔，即完成申請。

蘇淑貞表示，以往若透過紙本申請，除了紙本申請書，還需要檢附稅款繳納證影本、新車領牌登記書影本，而線上申請免除相關紙本文件。

蘇淑貞說明，海關收案後，電腦系統依據該電子檔自動勾稽審核，縮短申請及審核作業時間；進口人可透過「（GC337）退還進口電動車輛貨物稅進度查詢作業」查詢案件流程，隨時隨地追蹤案件最新進度。

此外，為便利業者使用，蘇淑貞表示，關務署同步於關港貿單一窗口網站設置「退還進口電動車輛貨物稅專區」，備有空白明細表及操作手冊等資料供下載使用，並設有查詢進度QR CODE，方便商民以手機掃碼，快速進入查詢網頁進行查詢。

蘇淑貞說明，相較透過紙本申請得前往郵局寄件，估約耗時1小時左右，線上申請可在5分鐘內就完成作業，且海關審查時間也可望從10分鐘縮短為1分鐘。若以2024年共核退2萬8565台電動車貨物稅計算，每年約可減少將近3萬張紙張，節省審核時間約25萬7085分鐘（約4284小時）。