因應美對等關稅 關務署優化遠端稽核措施

中央社／ 台北18日電

財政部關務署今天表示，為因應美國自8月7日起對台灣加徵20%暫時性對等關稅，海關已對保稅業者擴大實施遠端稽核，減少實地查核，並在保稅智慧服務平台新增線上稽核資料傳輸作業程式。

關務署說明，海關進行遠端稽核時，得透過保稅智慧服務平台產製的帳務報表，或遠端連線至保稅業者自建的帳務系統進行稽核，過往若請業者補充相關稽核資料，需要由業者以電子郵件、傳真或郵寄方式提供，而為了減輕業者行政作業及法遵成本，目前除減少監管海關實地查核，擴大實施線上遠端稽核，也在各保稅區的申辦作業下，新增線上稽核資料傳輸作業程式。

關務署表示，保稅智慧服務平台現已建置227項線上申辦及查詢作業，供各保稅區及自由貿易港區業者使用，海關亦於線上通知申辦結果，歡迎保稅業者多加利用。

關務署說明，將持續關注美國關稅政策最新發展並配合政府整體規劃，適時調整相關便捷措施，以減輕出口供應鏈業者受美國加徵關稅影響。

