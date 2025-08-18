災區店家鬆口氣 高雄181間小商家營業稅全免

南部連日豪雨重創高雄山區，國稅局宣布啟動災後稅務減免。財政部高雄國稅局表示，因西南氣流帶來豪雨，造成那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林及美濃等7個行政區災情嚴重，為協助小規模營業人減輕負擔，已主動調減查定銷售額及營業稅額，總計181家商家受惠。

國稅局指出，受災五區包括那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜的營業人，7月至9月的查定銷售額與營業稅額一律調降為零；杉林、美濃兩區則自8月起調降為零，也就是說，這些商家在上述期間將無需繳納相關稅款，確保能把資源留在災後重建上。

此次豪雨導致停電、道路坍方、路基掏空，甚至出現落石、土石流與淹水，不僅居民生活受到影響，商家也因設備損壞與停業蒙受損失。國稅局強調，重建需要時間，為了讓地方儘快恢復，該局秉持「從寬、從速、從優、從簡」的原則，主動辦理減免，不讓納稅人還得額外奔波。

國稅局補充，小規模營業人每月銷售額若是依實際營業資料核定，不會自動納入調整，不過，若有特殊狀況，例如因災嚴重停業時間拉長或必須歇業，業者可自行提出申請，國稅局將派員了解實際情況，依《營業稅特種稅額查定辦法》規定，進一步核實調減稅額。

申請書表可於高雄國稅局官網「災害損失報備專區」查詢下載，或透過財政部稅務入口網線上申辦，便利營業人免去舟車往返。國稅局也提醒，若納稅人因天災導致繳稅困難，可於期限內申請延期或分期繳納，且免計利息，避免因災情雪上加霜。