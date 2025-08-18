限貸令後房市起風了！房地合一免税案竟連兩季攀升 專家：兩原因影響

台灣房屋集團觀察財政部最新房地合一稅各稅率案件占比變化，今年首季以非自用持有5～10年，「稅率20%」案件占比最高，達42.3%，比去年第4季增加1.5個百分點；無應納稅額的「免稅」案件也達22.1%，且亦較上季增加1.4%百分點，呈現連兩季成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，免稅交易占比提高，主要有兩大因素，首先是「自住免稅」，連續設籍6年以上的自住房屋，享有轉售獲利400萬元以內的免稅優惠，超出的獲利金額也可以10%低稅率計算，不過由於限貸令後漲幅收斂，自住售屋獲利超過400萬元的案件比例縮減。

再者，「平盤賣出」或「認賠殺出」的案件增加，也是推升「免稅」案增加的原因。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，房地合一僅對獲利案件課稅，屋主平盤售出或是賠售都是免稅，近期景氣收斂，屋主心態軟化、讓利下車的情況也略有增加，使第七波信用管制後的免稅案件占比逐漸提高。

陳定中表示，政府打炒房的原則是「打投機不打自住」，在政策導引下，房市朝長期持有調整，短期交易風氣淡化，所以攤開近一年的各稅率占比，可發現長期持有的20%稅率以下案件，總體呈現上升趨勢。

陳定中指出，而適用高稅率的短期交易，占比則一路從二成左右，下修到15%上下，「剛需為王，長線布局」已成現今房市的最大公約數。