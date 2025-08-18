快訊

限貸令後房市起風了！房地合一免税案竟連兩季攀升 專家：兩原因影響

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據財政部最新房地合一稅各稅率案件占比變化，今年首季以非自用持有5～10年，「稅率20%」案件占比最高，達42.3%，比去年第4季增加1.5個百分點；無應納稅額的「免稅」案件也達22.1%，且亦較上季增加1.4%百分點，顯見在政策導引下，房市朝長期持有調整、短期交易風氣淡化。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團觀察財政部最新房地合一稅各稅率案件占比變化，今年首季以非自用持有5～10年，「稅率20%」案件占比最高，達42.3%，比去年第4季增加1.5個百分點；無應納稅額的「免稅」案件也達22.1%，且亦較上季增加1.4%百分點，呈現連兩季成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，免稅交易占比提高，主要有兩大因素，首先是「自住免稅」，連續設籍6年以上的自住房屋，享有轉售獲利400萬元以內的免稅優惠，超出的獲利金額也可以10%低稅率計算，不過由於限貸令後漲幅收斂，自住售屋獲利超過400萬元的案件比例縮減。

再者，「平盤賣出」或「認賠殺出」的案件增加，也是推升「免稅」案增加的原因。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，房地合一僅對獲利案件課稅，屋主平盤售出或是賠售都是免稅，近期景氣收斂，屋主心態軟化、讓利下車的情況也略有增加，使第七波信用管制後的免稅案件占比逐漸提高。

陳定中表示，政府打炒房的原則是「打投機不打自住」，在政策導引下，房市朝長期持有調整，短期交易風氣淡化，所以攤開近一年的各稅率占比，可發現長期持有的20%稅率以下案件，總體呈現上升趨勢。

陳定中指出，而適用高稅率的短期交易，占比則一路從二成左右，下修到15%上下，「剛需為王，長線布局」已成現今房市的最大公約數。

免稅 房地合一稅

相關新聞

房地合一「免稅案」增加 房仲：認賠殺出變多了

房地合一稅制下，持有越久越能爭取出售時低稅或免稅的優惠，不過第七波信用管制上路後，打亂許多賣方的腳步。

名下股票竟被賣光光！ 台中男一查竟是稅務局出手了

收到稅單卻沒繳，小心名下財產被強制變賣！台中市稅務局分享一起案例，有民眾王先生來電詢問，為何自己持有的股票被變賣，經查發...

營所稅有效稅率 攀上新高

財政部日前發布111年度營所稅統計專冊，營利事業營所稅平均稅率為19.29％、有效稅率17.12％，是自統計以來新高，且...

新聞中的法律／AI生成廣告須嚴格把關

生成式人工智慧（AI）橫空出世，被大量運用在行銷文案與圖文，為了避免落入不實廣告的範疇，業界在使用生成式AI進行廣告行銷...

大企業具優勢 通吃租稅優惠

財政部日前發布111年度營所稅統計專冊，大企業在適用租稅優惠上仍具優勢，當年投資抵減稅額共360億元，其中有355億元集...

