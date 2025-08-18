名下股票竟被賣光光！ 台中男一查竟是稅務局出手了

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
股票遭不明原因賣出，有可能是因為欠稅不繳遭追討。圖／AI生成
收到稅單卻沒繳，小心名下財產被強制變賣！台中市稅務局分享一起案例，有民眾王先生來電詢問，為何自己持有的股票被變賣，經查發現，他因逾期未繳納稅款，被依法移送法務部行政執行署強制執行，導致股票遭扣押並拍賣償還稅款。

稅務局強調，根據規定，納稅人若收到稅捐繳款書後超過滯納期限仍未繳納，地方稅務機關就會移送行政執行，行政執行署可依法查封並處分納稅人的動產、不動產、薪資、存款、股票、保單等財產，有價證券如股票，只要名下持有，也屬執行對象之一。

一旦被扣押的股票拍賣後，變賣所得會優先用來繳納本稅與滯納金；此外，納稅人還須負擔行政執行過程中產生的必要費用，整體負擔遠高於原先稅額，也就是說，不僅面臨財產損失，還要支付額外費用，等於變相「多繳一筆」。

稅務局提醒，民眾只要收到稅捐繳款書，就應在期限內完成繳納，才能避免後續衍生的滯納金、行政執行費用與信用風險。如果一時無法繳清，可主動洽詢稅務機關申請分期繳納或協助釐清爭議，切勿消極以對，讓事情走到被強制執行的地步。

