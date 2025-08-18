營所稅有效稅率 攀上新高

財政部日前發布111年度營所稅統計專冊，營利事業營所稅平均稅率為19.29％、有效稅率17.12％，是自統計以來新高，且首度高於經濟合作暨發展組織（OECD）所訂的全球最低稅負稅率15％。

根據統計，有效稅率較前一年度增加2.55個百分點，其中29個行業別下滑，53個上升，其餘為持平或無資料。分析原因，2022年稅制並無顯著變動，主要可能是因為當年度企業獲利增加，計算有效稅率的分子成長所致。

根據營所稅統計專冊，觀察各行業平均稅率及有效稅率狀況，在排除獨資、合夥組織，並將應納稅額及基本稅額納入考量後，整體營利事業平均稅率為19.29％，有效稅率為17.12％。

另外房地合一稅2.0自2021年7月上路，111年度若加計分開計稅的房地合一稅，整體企業平均稅率提高至19.35％，有效稅率則提高至17.21％。

平均稅率是以應納稅額扣除投資抵減稅額後的金額除以課稅所得額來計算，因此企業若有投資抵減稅額，則其平均稅率將低於法定稅率20％。

各中業中，以「研究發展服務業」平均稅率14％最低，主因在行業項下的生物科技及醫藥相關營業人自2022年起適用生技醫藥產業發展條例租稅優惠；「旅行及相關服務業」平均稅率14.31％為次低，主因2022年仍受新冠肺炎疫情影響，多數業者課稅所得額未達12萬元起徵點。

「電腦、電子產品及光學製品製造業」平均稅率17.58％與「建築、工程服務及技術檢測、分析服務業」16.78％，因投資抵減稅額占應納稅額比重較高，皆在一成以上，平均稅率皆不到18％。

外界關注的電子零組件製造業，平均稅率為18.64%，有效稅率為14.48％。

111年度整體平均稅率較前一年度微減0.02個百分點，89個行業中有38個平均稅率呈現減少，37個增加，其餘為持平或無資料；有效稅率較前一年度增加2.55個百分點，其中29個行業下滑，53個上升，其餘為持平或無資料。