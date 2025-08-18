快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

聽新聞
0:00 / 0:00

營所稅有效稅率 攀上新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
111年營所稅專冊租稅減免概況
111年營所稅專冊租稅減免概況

財政部日前發布111年度營所稅統計專冊，營利事業營所稅平均稅率為19.29％、有效稅率17.12％，是自統計以來新高，且首度高於經濟合作暨發展組織（OECD）所訂的全球最低稅負稅率15％。

根據統計，有效稅率較前一年度增加2.55個百分點，其中29個行業別下滑，53個上升，其餘為持平或無資料。分析原因，2022年稅制並無顯著變動，主要可能是因為當年度企業獲利增加，計算有效稅率的分子成長所致。

根據營所稅統計專冊，觀察各行業平均稅率及有效稅率狀況，在排除獨資、合夥組織，並將應納稅額及基本稅額納入考量後，整體營利事業平均稅率為19.29％，有效稅率為17.12％。

另外房地合一稅2.0自2021年7月上路，111年度若加計分開計稅的房地合一稅，整體企業平均稅率提高至19.35％，有效稅率則提高至17.21％。

平均稅率是以應納稅額扣除投資抵減稅額後的金額除以課稅所得額來計算，因此企業若有投資抵減稅額，則其平均稅率將低於法定稅率20％。

各中業中，以「研究發展服務業」平均稅率14％最低，主因在行業項下的生物科技及醫藥相關營業人自2022年起適用生技醫藥產業發展條例租稅優惠；「旅行及相關服務業」平均稅率14.31％為次低，主因2022年仍受新冠肺炎疫情影響，多數業者課稅所得額未達12萬元起徵點。

「電腦、電子產品及光學製品製造業」平均稅率17.58％與「建築、工程服務及技術檢測、分析服務業」16.78％，因投資抵減稅額占應納稅額比重較高，皆在一成以上，平均稅率皆不到18％。

外界關注的電子零組件製造業，平均稅率為18.64%，有效稅率為14.48％。

111年度整體平均稅率較前一年度微減0.02個百分點，89個行業中有38個平均稅率呈現減少，37個增加，其餘為持平或無資料；有效稅率較前一年度增加2.55個百分點，其中29個行業下滑，53個上升，其餘為持平或無資料。

房地合一稅

延伸閱讀

地價稅11月開徵 賣地後誰繳稅？8月31日前後差很大

綜所稅減稅法案 財部：三原則審慎評估

7月證交稅收連五黑

網路販售遊戲幣 桃園男欠稅428萬不繳又脫產遭管收

相關新聞

營所稅有效稅率 攀上新高

財政部日前發布111年度營所稅統計專冊，營利事業營所稅平均稅率為19.29％、有效稅率17.12％，是自統計以來新高，且...

新聞中的法律／AI生成廣告須嚴格把關

生成式人工智慧（AI）橫空出世，被大量運用在行銷文案與圖文，為了避免落入不實廣告的範疇，業界在使用生成式AI進行廣告行銷...

大企業具優勢 通吃租稅優惠

財政部日前發布111年度營所稅統計專冊，大企業在適用租稅優惠上仍具優勢，當年投資抵減稅額共360億元，其中有355億元集...

逾期未辦繼承登記 彰化縣4千多筆總價29億不動產恐遭標售

彰化縣今年逾期未辦繼承登記不動產從8月15日起列冊管理15年，縣府清查彰化縣此次計有4078筆土地、117棟建物未完成繼...

全民減稅小確幸…基本生活費升 今年可望調高至21.3萬元

明年報稅將有減稅小確幸，主計總處昨（15）日公布2024年「每人可支配所得中位數」為35.6萬元，初步估算今年基本生活費...

減稅有感升級！明年基本生活費有望調高到21.3萬元

行政院主計總處15日公布2024年「每人可支配所得中位數」為35.6萬元，初步估算今年基本生活費可望調升至21.3萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。