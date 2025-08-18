大企業具優勢 通吃租稅優惠

財政部日前發布111年度營所稅統計專冊，大企業在適用租稅優惠上仍具優勢，當年投資抵減稅額共360億元，其中有355億元集中在營收淨額5億元以上的大型企業，占比98.6％，幾乎通吃租稅優惠，產業別則集中在電子零組件製造業。

財政部定期發布營所稅統計專冊，最新公布的111年度營所稅結算申報家數共102.8萬家，營收淨額約76兆元，全年所得額約6.4兆元，占營收淨額比重約8.4％；扣除相關免稅所得及虧損扣除額後，課稅所得額約5.5兆元，應納稅額約為1兆元。

與110年度相比，111年度申報家數成長3.3％，營收淨額增加2.9％，扣除營業成本、並加計營業外損益後，全年所得額下滑5.9％。但因企業申報依所得稅法停徵的證券及期貨交易所得，及以前年度核定虧損之扣除額大幅減少，導致111年度課稅所得額及應納稅額均反而增加12.1％。

在營所稅租稅減免部分，租稅減免主要包含獎勵免稅所得及投資抵減稅額兩類。