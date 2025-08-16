逾期未辦繼承登記 彰化縣4千多筆總價29億不動產恐遭標售

彰化縣今年逾期未辦繼承登記不動產從8月15日起列冊管理15年，縣府清查彰化縣此次計有4078筆土地、117棟建物未完成繼承登記，以今年公告土地現值估算，總價值高達29億元，地政處表示，在列冊管理期滿後將公開標售，呼籲相關繼承人盡速辦理繼承登記，莫讓權益睡著了。

地政處表示，依土地法第73條之1規定，未辦繼承不動產逾1年者，經地政機關查明後，應公告繼承人於3個月內聲請登記並書面通知，逾期未聲請者得予列冊管理；列冊管理滿15年仍未申辦繼承者，將移請國有財產署公開標售，標售所得價款超過10年無人申請提領者歸屬國庫。

地政處指出，根據現行民法規定，繼承人的繼承權不分性別，均享有平等的財產繼承權利，僅日據時期的家產繼承制度有所例外。針對繼承人眾多、難以達成遺產分配共識或共同辦理登記的情況，建議可依土地登記規則及民法繼承編相關規定，先由部分繼承人代表全體申請登記為公同共有，待各繼承人協商達成協議後，再辦理後續的產權分割登記。

地政處強調，此作法不僅能有效保障各繼承人產權，更可避免因登記逾期而面臨相關罰則，提醒民眾如果收到地政事務所寄來的未辦繼承通知，應速向國稅局申請遺產稅後，向地政事務所申辦繼承登記。

地政處表示，如需查詢逾期未辦繼承登記經列冊管理的不動產，可至彰化縣政府地政處網站查詢(網址：https://land.chcg.gov.tw/00home/index01.aspx)，歡迎民眾多加利用。