全民減稅小確幸…基本生活費升 今年可望調高至21.3萬元

明年報稅將有減稅小確幸，主計總處昨（15）日公布2024年「每人可支配所得中位數」為35.6萬元，初步估算今年基本生活費可望調升至21.3萬元，較去年增加3,000元，連八年調升，明年5月報稅即可適用，多口之家較有感，初估200萬戶受惠。

若以四口之家試算，假設其餘條件不變，明年申報綜所稅每人可多減除3,000元，可多扣1.2萬元，適用5%稅率者，可望省稅600元；適用12%稅率者，可望省稅1,440元。

不過，實際基本生活費金額與受惠人數，還是要以財政部年底公告為準。

依「納稅者權利保護法」，基本生活費課稅標準是依主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。基本生活費代表每人維持基本生活所需費用，依法規定不課稅。

由於基本生活費是算「人頭」，扶養親屬愈多，可減除的基本生活費就愈多。

基本生活費調升重點

若是單身小資族且無扶養親屬，原本可享有的免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元，加總起來已經22.8萬元，已超過基本生活費，因此無法再從綜合所得額中多扣。

值得注意的是，2025年因消費者物價指數（CPI）漲幅達標，納入與基本生活費比較的免稅額、標準扣除額、身心障礙扣除額皆有隨CPI漲幅調升，墊高比較基礎後，可能降低基本生活費減稅效果。

換言之，部分減稅利益反映在各項扣除額調高、部分則反映在基本生活費調升。

納保法自2017年上路後，立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年公告的基本生活費，從2017年每人16.6萬、2018年每人17.1萬、2019年每人17.5萬、2020年每人18.2萬、2021年每人19.2萬、2022年每人19.6萬2023年每人20.2萬、2024年每人21萬、2025年每人21.3萬元，年年調高。