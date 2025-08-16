基本生活費擬升至21.3萬 受惠戶數估逾200萬戶

快訊

中央社／ 台北15日電

主計總處今天公布2024年每人可支配所得中位數，根據初步試算，納保法保障不可課稅的「基本生活費」擬調升至新台幣21.3萬元，受惠戶數粗估超過200萬戶；以四口之家、適用稅率5%試算，最少可省稅600元。

納稅者權利保護法於2017年底上路，保障國家不可對納稅者「維持自己及受扶養親屬基本生活所需要的費用（簡稱基本生活費）」課稅，而其標準是參照行政院主計總處公布最近1年每人可支配所得中位數的60%來計算。

主計總處今天公布2024年家庭收支調查結果，每人可支配所得中位數為35萬5617元。以此計算，2025年每人「基本生活費」估為21.3萬元，比前一年度的21萬元，再增加約3000元，將於明年5月申報綜所稅時適用。

根據財政部計算公式，在申報綜所稅時，若基本生活費總額超過免稅額及扣除額合計數（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房租支出特別扣除額等），其差額可從申報戶當年度的綜合所得總額中減除。一般來說，多口之家都有可能享受到減稅小確幸，扶養人口越多會越有感。

資誠聯合會計師事務所家族辦公室主持會計師洪連盛表示，假設基本生活費調高3000元，對於夫妻加2位未成年子女的四口之家來說，基本生活費總額將增加1.2萬元，等於有1.2萬元的所得免稅。若此家庭適用的所得稅率為12%，預計可節省1440元的稅款；若適用稅率為20%，則可少繳2400元的稅金。

不過洪連盛提醒，實際調整金額，以及每個家庭申報扣除額的狀況，對於可減少的稅捐負擔都有影響，仍須視後續相關法規修正而定。

財政部說明，依法全國每人可支配所得中位數只要調高，「基本生活費」金額就會相應調整，但調整後的具體金額，仍須以年底正式公告為準。

