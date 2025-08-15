明年大減稅 基本生活費擬調高至21.3萬元
主計總處15日公告，2024年每人可支配所得中位數增至新台幣35萬5,617元，依《納保法》規定的基本生活費為所得中位數六成計算，2025年度每人基本生活擬提高3,000元至21.3萬元，明年5月報稅適用，初估逾200萬戶受惠，但實際金額仍待財政部年底公告。
據《納稅者權利保護法》明定，國家不可對納稅者「維持自己及受扶養親屬基本生活所需要的費用（簡稱基本生活費）」課稅，其標準參照行政院主計總處公布，最近一年每人可支配所得中位數六成訂定。此計算，2025年每人「基本生活費」估為21.3萬元，比前一年度的21萬元，再增加約3,000元。
財政部表示，依法全台每人可支配所得中位數只要調高，「基本生活費」金額就會相應調整，但調整後的具體金額，仍須以年底正式公告為準。
