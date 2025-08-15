快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

明年大減稅 基本生活費擬調高至21.3萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

主計總處15日公告，2024年每人可支配所得中位數增至新台幣35萬5,617元，依《納保法》規定的基本生活費為所得中位數六成計算，2025年度每人基本生活擬提高3,000元至21.3萬元，明年5月報稅適用，初估逾200萬戶受惠，但實際金額仍待財政部年底公告。

據《納稅者權利保護法》明定，國家不可對納稅者「維持自己及受扶養親屬基本生活所需要的費用（簡稱基本生活費）」課稅，其標準參照行政院主計總處公布，最近一年每人可支配所得中位數六成訂定。此計算，2025年每人「基本生活費」估為21.3萬元，比前一年度的21萬元，再增加約3,000元。

財政部表示，依法全台每人可支配所得中位數只要調高，「基本生活費」金額就會相應調整，但調整後的具體金額，仍須以年底正式公告為準。

財政部 新台幣

延伸閱讀

協助產業因應美對等關稅 財政部金融支持措施受理申請

第一次中統一發票！韓援女神南珉貞急問「怎麼辦」 財政部給正解

川普新稅法是劫貧濟富？分析顯示富人多賺40萬 窮人損逾3萬元

顧國人健康 立院三讀包裝無糖飲料免貨物稅

相關新聞

減稅有感升級！明年基本生活費有望調高到21.3萬元

行政院主計總處15日公布2024年「每人可支配所得中位數」為35.6萬元，初步估算今年基本生活費可望調升至21.3萬元，...

夫妻共有土地注意！9月22日前漏做這步驟地價稅優惠砍半

彰化縣稅務局提醒，夫妻共同持有土地，若要全數享有地價稅自住地稅率，必須「雙方都申請」，不能只由一方提出。若僅一人申請，稅...

減稅利多 長照扣除額增至18萬 回溯至今年1月1日上路

減稅紅包來了，立法院財政委員會昨（14）日初審通過《所得稅法》修正案，將長照特別扣除額自現行每人每年12萬元，提高至每人...

營業人兼營投資業務 要申報股利

財政部高雄國稅局表示，兼營投資業務的營業人，應在申報今年度最後一期營業稅（也就是明年1月15日前）時，將今年全年國內、外...

企業結清勞退專戶 結餘款須列收入

財政部北區國稅局表示，企業若結清勞工退休準備金專戶，記得把結餘款列為收入，以免漏報所得遭到補稅處罰。

共有土地享優稅 夫妻須分別申請

彰化縣稅務局提醒，夫妻共同持有土地，若要全數享有地價稅自住地稅率，必須「雙方都申請」，不能只由一方提出。若僅一人申請，稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。