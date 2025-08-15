快訊

減稅有感升級！明年基本生活費有望調高到21.3萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
行政院主計總處15日公布2024年「每人可支配所得中位數」為35.6萬元，初步估算今年基本生活費可望調升至21.3萬元，較去年21萬元增加3千元，已經是連續八年調升，明年五月報稅即可適用，多口之家可望受惠。不過，實際的基本生活費金額與受惠人數，還是要以財政部年底公告為準。

主計總處每年都會公布當年度家庭收支調查，其中「每人可支配所得中位數」乘上60%即為「基本生活費」，代表每人維持基本生活所需的費用，依《納保法》規定，基本生活費不課稅。

基本生活費是用「人頭數」計算，也就是扶養親屬越多的多口之家，可多減的基本生活費就越多，原則上明年報稅時可望享受到的減稅利益就越多。

基本生活費是由主計總處公布最近一年全國每人可支配所得中位數60%來訂定。根據往年經驗，財政部要到年底才會公告受惠戶數及實際減稅利益，但受惠戶數推估起來都是200萬戶以上。

《納保法》自2017年上路後，立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年公告的基本生活費，從2017年每人16.6萬元、2018年每人17.1萬元、2019年每人17.5萬元、2020年每人18.2萬元、2021年每人19.2萬元、2022年每人19.6萬元、2023年每人20.2萬元、2024年每人21萬元、2025年每人21.3萬元，年年調高。

依據《納保法》規定，為了保障民眾基本生活所需，基本生活費不課稅，若申報戶基本生活費用總額，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額合計數，則兩者差額，還可進一步自申報戶當年度綜合所得額減除。

依規定，納入與基本生活費總額比較基準的包括：免稅額、標準或列舉扣除額、身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額。

免稅額 財政部

