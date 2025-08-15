減稅利多 長照扣除額增至18萬 回溯至今年1月1日上路

減稅紅包來了，立法院財政委員會昨（14）日初審通過《所得稅法》修正案，將長照特別扣除額自現行每人每年12萬元，提高至每人每年18萬元，回溯至今年1月1日上路，明年5月報稅適用，財政部預估減稅利益至少10億元，35萬戶受惠。

台灣人口結構快速老化，使國人長期照顧費用支出隨之增加，根據內政部調查，國人照顧每位長期照顧需求者的年花費至少24萬元，衛福部推估國人一生中的長照需求時間約7.3年。

長照特別扣除額加碼 圖／經濟日報提供

為減輕國人負擔，從2019年開始，納稅義務人、配偶或受扶養親屬如為符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，在申報個人綜合所得稅時，可依規定每人每年定額扣除長照特別扣除額12萬元。但這項特別扣除額設有排富條款。

財委會昨日審查朝野立委、黨團所提之所得稅法修正案共11案，包含調升免稅額、加碼長照扣除額或保險費扣除額、新增健檢扣除額、提高股利所得合併計稅可扣抵稅額上限等，審查過程中，藍綠立委對於長照扣除額加碼較具共識。

立委提案加碼額度不一，從18萬元至36萬元都有。財政部長莊翠雲表示，在國內面臨少子化、高齡化的人口結構變動之下，家庭要負擔長照確實辛苦，因多數立委提案提高至18萬元，希望以18萬元為主。

經討論後，財委會初審通過長照特別扣除額調高至每人每年18萬元，經立法院三讀後，將回溯自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，若以現階段條件來估算，減稅利益約10億元，但因為聘請外籍看護工的申請標準放寬，未來減稅利益應不只10億元。

另外針對立委提案增訂健康檢查費用列舉扣除額或特別扣除額，希望從預防醫學角度出發，鼓勵民眾實施健康檢查、促進國民預防保健、進而節省健保費用支出，財政部表示，由於這是新增扣除額提案，需要審慎評估，允諾三個月內提出評估報告。