明年適用 長照特別扣除額將增至18萬

減稅紅包來了，立法院財政委員會昨初審通過「所得稅法」修正案，將長照特別扣除額自現行每人每年十二萬元，提高至每人每年十八萬元，回溯至今年一月一日上路，明年五月報稅適用，財政部預估減稅利益至少十億元，卅五萬戶受惠。

台灣面臨高齡化問題，國人長期照顧費用支出隨之增加，根據內政部調查，國人照顧每位長期照顧需求者的年花費至少廿四萬元，衛福部推估國人一生中的長照需求時間約七點三年。

為減輕國人負擔，從二○一九年開始，納稅義務人、配偶或受扶養親屬如為符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，在申報個人綜合所得稅時，可依規定每人每年定額扣除長照特別扣除額十二萬元；但這項特別扣除額設有排富條款。

財委會昨審查朝野立委、黨團所提之所得稅法修正草案共十一案，包含調高免稅額、加碼長照扣除額或保險費扣除額、新增健檢扣除額、提高股利所得合併計稅可扣抵稅額上限等。

立委提案加碼額度不一，從十八萬元至卅六萬元都有。財政部長莊翠雲表示，在國內面臨少子化、高齡化的人口結構變動之下，家庭要負擔長照確實辛苦，因多數立委提案提高至十八萬元，希望以十八萬元為主。經討論後，財委會初審通過長照特別扣除額調高至每人每年十八萬元，經立法院三讀後，將回溯自今年一月一日起實施，明年五月報稅適用。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，若以現階段條件來估算，減稅利益約十億元，但因為聘請外籍看護工的申請標準放寬，未來減稅利益應不只十億元。