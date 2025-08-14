聽新聞
明年適用 長照特別扣除額將增至18萬

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導
立法院財政委員會昨天審查所得稅法修正草案，財政部長莊翠雲說明相關草案的立法精神與稅制改革後對財政可能造成的影響。記者杜建重／攝影
立法院財政委員會昨天審查所得稅法修正草案，財政部長莊翠雲說明相關草案的立法精神與稅制改革後對財政可能造成的影響。記者杜建重／攝影

減稅紅包來了，立法院財政委員會昨初審通過「所得稅法」修正案，將長照特別扣除額自現行每人每年十二萬元，提高至每人每年十八萬元，回溯至今年一月一日上路，明年五月報稅適用，財政部預估減稅利益至少十億元，卅五萬戶受惠。

台灣面臨高齡化問題，國人長期照顧費用支出隨之增加，根據內政部調查，國人照顧每位長期照顧需求者的年花費至少廿四萬元，衛福部推估國人一生中的長照需求時間約七點三年。

為減輕國人負擔，從二○一九年開始，納稅義務人、配偶或受扶養親屬如為符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，在申報個人綜合所得稅時，可依規定每人每年定額扣除長照特別扣除額十二萬元；但這項特別扣除額設有排富條款。

財委會昨審查朝野立委、黨團所提之所得稅法修正草案共十一案，包含調高免稅額、加碼長照扣除額或保險費扣除額、新增健檢扣除額、提高股利所得合併計稅可扣抵稅額上限等。

立委提案加碼額度不一，從十八萬元至卅六萬元都有。財政部長莊翠雲表示，在國內面臨少子化、高齡化的人口結構變動之下，家庭要負擔長照確實辛苦，因多數立委提案提高至十八萬元，希望以十八萬元為主。經討論後，財委會初審通過長照特別扣除額調高至每人每年十八萬元，經立法院三讀後，將回溯自今年一月一日起實施，明年五月報稅適用。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，若以現階段條件來估算，減稅利益約十億元，但因為聘請外籍看護工的申請標準放寬，未來減稅利益應不只十億元。

