出租財產收押金 利息要開立發票

財政部高雄國稅局提醒，營業人若在出租財產時收取押金，不論押金是否退還，都須依規定計算利息，並開立統一發票繳納營業稅。

依《營業稅法》規定，押金利息應依當年度1月1日郵政定期儲金1年期固定利率計算，並按月或按年計算銷售額，向承租人開立發票。

國稅局解釋，押金計息有兩種方式，第一種是按月計算，每月依押金金額乘以年利率，再除以12個月，計算出每月應計利息，再依稅率分出銷售額與稅額，逐月開立統一發票；第二種是按年計算，適用於押金利息金額零星的情況，可將全年應計利息一次算出，在租約首月一次開立全年銷售額與稅額的統一發票並繳納營業稅。