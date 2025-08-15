共有土地享優稅 夫妻須分別申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

彰化縣稅務局提醒，夫妻共同持有土地，若要全數享有地價稅自住地稅率，必須「雙方都申請」，不能只由一方提出。若僅一人申請，稅務局只能核准該申請人持分部分，另一方持分仍將依一般用地稅率課徵，白白失去自用住宅優惠。

依規定，地價稅自用住宅用地特別稅率適用對象，須由土地所有權人本人提出申請，如果夫妻名字都登記在同一筆土地上，則兩人都要各自完成申請，整筆土地才會全面享有優惠稅率。

若其中一方未申請，名下持分就不會套用自用住宅稅率，會按照一般用地稅率計算地價稅，這項規定適用夫妻、兄弟姊妹或其他共同持有土地的情況。

稅務局提醒，每年地價稅開徵前40日、9月22日是申請截止日，在期限前送件並獲核准，當年度即可適用優惠稅率；若逾期申請，即便符合資格，次年起才享有優惠，無法追溯減免。

人本 地價稅 自用住宅

