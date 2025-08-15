企業結清勞退專戶 結餘款須列收入

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部北區國稅局表示，企業若結清勞工退休準備金專戶，記得把結餘款列為收入，以免漏報所得遭到補稅處罰。

北區國稅局表示，依規定，營利事業若因已無適用舊制員工，或是因解散、結清等原因，領回退休準備金專戶的剩餘本金及利息，應在領回當年度列為其他收入申報所得稅

舉例來說，甲公司於2023年度解散，並領回經縣市政府結算的退休準備金專戶剩餘本金與利息，共計924萬多元，但在申報2023年營利事業所得稅時，卻未將這筆收入列報，經查核後，該公司遭補稅並處以罰鍰。

依《所得稅法》規定，營利事業依法提撥的勞工退休準備金，在合理範圍內可列為費用，降低當年度課稅所得，不過，一旦公司結束營運或其他原因將專戶結清，這筆原本作為費用的提撥金，只要未實際支出給勞工，就必須轉為收入列報，否則將造成所得短漏報。

國稅局表示，營利事業依勞基法規定提撥的勞工退休準備金，已在提撥年度以薪資支出等營業費用列支，因此等到後續公司支付退休金、資遣費後，已無適用舊制員工，而依規定結清專戶、領回餘款時，就要轉列為當年度「其他收入」課稅。

這類情況也常見於企業結束營運或整併時，帳務移轉繁雜容易遺漏。納稅義務人應詳實檢視帳務資料，特別是專戶結算後的本金與利息，應一併列入申報。

由於結清勞退專戶並非公司例行性業務，常有營利事業會不慎忽略，國稅局提醒企業務必留意規定。

退休金 國稅局 所得稅

