營業人兼營投資業務 要申報股利

財政部高雄國稅局表示，兼營投資業務的營業人，應在申報今年度最後一期營業稅（也就是明年1月15日前）時，將今年全年國內、外股利收入併入申報免稅銷售額，才能正確計算進項不得扣抵銷項比率及稅額，正確調整營業稅額。

高雄國稅局表示，隨著公司陸續召開股東會、發放股利，兼營投資業務的營業人應留意營業稅相關規定，全年取得的現金股利與股票股利收入，都應納入最後一期免稅銷售額申報。

圖／經濟日報提供

國稅局指出，依《加值型及非加值型營業稅法》及相關辦法規定，營業人若同時從事應稅與免稅業務，例如投資事業，並取得被投資公司發放的股利收入，無論是現金或股票，皆屬免稅銷售額的一部分。

不少兼營投資營業人誤以為，既然股利收入免稅，就不用申報，但這是錯誤觀念。

依規定，在申報當年度最後一期、即11-12月期營業稅時，就應申報股利，列為免稅銷售額。

為簡化申報，全年獲配股利收入可暫不列入各期申報，直接在隔年1月15日前、申報當年最後一期營業稅時，一次彙總申報。

官員解釋，兼營營業人是指同時銷售應稅及免稅貨物勞務的營業人，應以「免稅銷售額」占「全數銷售額」比率，計算出「不得扣抵比例」，再依直接扣抵法或比例扣抵法計算不可扣抵稅額。因此，若未將股利收入列入免稅銷售額申報，可能導致最終營業稅額未能正確調整。

目前稅法提供兩種稅額調整方式，首先是比例扣抵法，根據免稅銷售額占全年全部銷售額比率，計算不得扣抵比例，適用於帳簿無法區分進項用途，或免稅銷售占比較低者；直接扣抵法則是帳簿記載完整，可明確區分所購進貨物、勞務用途，可將與免稅銷售有關的進項稅額剔除後，對其餘部分扣抵，但一經採用三年內不得變更。

此外，若兼營期間未滿九個月，當年度可暫免進項稅額調整，延至次年度最後一期併同辦理。