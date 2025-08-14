地價稅11月開徵 賣地後誰繳稅？8月31日前後差很大

地價稅將於11月開徵，如當年度有出售土地該由誰繳稅？新竹市稅務局提醒，如在8月31日前完成移轉登記，新所有權人持有雖未滿一年，仍為全年地價稅納稅義務人，如超過8月31日才移轉登記者，則由原所有權人為納稅義務人。

新竹市稅務局舉例，新竹市民老黃於今年7月將名下的土地出售給小吳，並已簽訂土地買賣契約，但因貸款撥款延遲，導致土地所有權移轉登記直到9月才能完成，引發雙方對當年度地價稅應由誰來繳的爭議。

對此，稅務局說明，地價稅以每年8月31日為納稅義務基準日，當日土地登記簿上所載的土地所有權人，即為當年度地價稅納稅義務人，所以今年度地價稅仍應由老黃負責繳納；但若老黃能於8月完成移轉登記，則小吳將成為當年度地價稅納稅義務人。

稅務局補充，土地移轉時要注意當年度地價稅之稅捐歸屬，買賣雙方若於買賣契約書中約定地價稅由誰繳，或按持有月份比例分攤，屬當事人之私權行為，不能因此變更納稅義務人及應納稅額。

此外，經法院拍賣取得者，自領得法院核發權利移轉證書之日起，即取得該不動產所有權，不以登記為要件，如拍賣案件拍定人在2025年8月29日領得法院核發之不動產權利移轉證書，縱使於2025年9月2日才完成地政登記，2025年地價稅納稅義務人仍為拍定人（新所有權人）。

稅務局提醒，年度中有買賣土地的民眾請多加留意，8月31日為地價稅納稅義務基準日，攸關當年度的繳稅權。

如符合自用住宅優惠稅率要件尚未申請者，可於9月22日前至稅務局網站線上申請，或以郵寄、傳真、臨櫃辦理，當年度才可適用；逾期申請者，自申請之次年起開始適用。若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請。