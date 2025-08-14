提高長照特扣每人每年18萬元 財部估稅損至少10萬

立法院財政委員會14日審查《所得稅法》共11案，朝野立委有共識聚焦處理提高長照費用扣除額，並提高長照扣除額為每人每年18萬元，經協商後順利完成初審，財政部初估稅損至少10億元。

台灣人口結構快速老化，使得長期照顧費用支出隨之增加，根據內政部調查，國人照顧每位長期照顧需求者之年花費至少24萬元，而衛福部推估國人一生中長照需求時間約7.3年。又因家庭的照顧功能逐漸式微，因應老人及其他失能者照顧財務負擔壓力日益嚴峻。

召委賴士葆表示，希望至少可以提高至每人每年18萬元，希望朝野各黨團可以支持通過，至於其他列舉扣除額與特別扣除額的新增訂項目，再視後續情況重新提案。

經協商後，朝野同意長照特別扣除額調高至每人每年18萬元，財政部賦稅署署長宋秀玲表示，以現在的條件來估算，稅損為10億元，但因為巴氏量表等照顧標準放寬，未來稅損只會更多。

針對從預防醫學角度，鼓勵民眾實施健康檢查、促進國民預防保健、進而節省健保費用支出，朝野立委也提出增訂健康檢查費用列舉扣除額或特別扣除額，財政部也允諾3個月內提出檢討報告。

立法院財政委員會繼續審查所得稅法修正共11案，包含「所得稅法第15條」修正1案以及「所得稅法第17條」10案。列舉扣除額提案中，包括立委魯明哲等23人提案，保險費列舉扣除額每人限額應由2.4萬元提高至4.8萬元；立委賴士葆等18人提案，增訂健康檢查費列舉扣除額每人每年5萬元；以及立委賴士葆等28人提案，增訂投資支出列舉扣除額每人限額3.6萬元。

特別扣除額提案中，主要聚焦在提高長照費用扣除額，包括國民黨黨團、國民黨立委馬文君、謝龍介、賴士葆、楊瓊瓔、林德福等委員，分別提案希望提高長照扣除額至每人每年18萬至36萬元不等，以及民進黨立委王正旭等17人提出增訂「健康檢查特別扣除額」每人每年可扣除1萬。