立委促調高所得稅扣除額 財部：審慎評估

立法院財委員會今天審查所得稅法修法草案共十一案，朝野立委提案加碼減稅，除提高股利所得合併計稅可扣抵上限，並提案調高綜所稅扣除額。對此，財政部回應，應通盤考量、審慎評估。

針對立委羅明才等人提案股利及盈餘可抵減率百分之八點五提高至百分之十，並將可扣抵上限從八萬提高至八萬三千兩百元，財政部說，營所稅與綜所稅獨立課稅，已無營利事業繳納的營所稅併同盈餘分配給個人股東扣抵其應納綜所稅之適用，可抵減稅額是政府額外提供租稅利益，與營利事業實際繳納的營所稅並無關聯，應以達成合理政策目的為宜。

在免稅額及扣除額相關修正草案提案中，逾半提案為針對長期照顧特別扣除額，爭取提高至每人每年十八萬至卅六萬元不等，官員說，為維護財政穩健，有關各黨團及立委提案將針對財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則通盤考量、審慎評估。