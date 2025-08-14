聽新聞
0:00 / 0:00

立委促調高所得稅扣除額 財部：審慎評估

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

立法院財委員會今天審查所得稅法修法草案共十一案，朝野立委提案加碼減稅，除提高股利所得合併計稅可扣抵上限，並提案調高綜所稅扣除額。對此，財政部回應，應通盤考量、審慎評估。

針對立委羅明才等人提案股利及盈餘可抵減率百分之八點五提高至百分之十，並將可扣抵上限從八萬提高至八萬三千兩百元，財政部說，營所稅與綜所稅獨立課稅，已無營利事業繳納的營所稅併同盈餘分配給個人股東扣抵其應納綜所稅之適用，可抵減稅額是政府額外提供租稅利益，與營利事業實際繳納的營所稅並無關聯，應以達成合理政策目的為宜。

在免稅額及扣除額相關修正草案提案中，逾半提案為針對長期照顧特別扣除額，爭取提高至每人每年十八萬至卅六萬元不等，官員說，為維護財政穩健，有關各黨團及立委提案將針對財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則通盤考量、審慎評估。

所得稅

延伸閱讀

徐巧芯反罷狠酸賴清德「兩不一沒有」 嗆賴這件事丟臉

「惡罷」重創身心游顥血尿掛急診 羅智強憂社會仇恨難癒合

立委林思銘罷免案 綠站路口、藍掃街各爭取支持

刪墮胎須配偶同意倡議達附議門檻 國健署：修法中

相關新聞

立委促調高所得稅扣除額 財部：審慎評估

立法院財委員會今天審查所得稅法修法草案共十一案，朝野立委提案加碼減稅，除提高股利所得合併計稅可扣抵上限，並提案調高綜所稅...

7月證交稅收連五黑

財政部昨（12）日公布前七月稅收2兆3,021億元，年減2.1％，累計稅收占累計分配預算數93.8%，代表稅收不如預期，...

連5年超徵遇挑戰…川普對等關稅衝擊 官員：今年稅收恐受壓抑

記者賴昭穎、邱琮皓／台北報導

台版肥咖申報範圍擬擴大 預計年底前推進法制作業

台版肥咖條款「共同申報準則（CRS）」擬擴大申報範圍。財政部近日預告修正相關作業辦法，首度納入電子金錢商品、電子支付機構...

虛擬資產交易 追稅困難

財政部統計至今年5月，台灣提供虛擬資產服務的業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，並辦理營業登記者共26家，2022年至202...

牌照稅免徵 有條件展延

桃園市稅務局表示，身心障礙者免徵使用牌照稅車輛，若車主去世，一般情況下免稅資格會自動取消並恢復課稅，但若新車主是原車主的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。