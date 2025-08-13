快訊

綜所稅減稅法案 財部：三原則審慎評估

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

朝野立委提出11案綜所稅減稅法案，今（14）日將於立法院財政委員會審查。財政部表示，針對減稅法案，將基於財政收入、租稅公平及稅政簡化等三原則應審慎評估、通盤考量。

針對立委提案，希望提高股利所得合併計稅可扣抵上限，財政部對此表示，因營所稅與綜所稅兩稅獨立課稅，已無營利事業繳納之營所稅併同盈餘分配給個人股東扣抵其應納綜所稅之適用，因此可抵減稅額是政府額外提供的租稅利益，與營利事業實際繳納營所稅並無關聯，應以達成合理政策目的為宜。

免稅額及扣除額相關修正草案部分，財政部表示，近年來已持續優化所得稅制及依消費者物價指數（CPI）上漲程度調整免稅額與扣除額度，另外，自2024年起調高幼兒學前及房屋租金支出特別扣除額度。

財部因應物價上漲，2023年公告調高2024年免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額，適度減輕租稅負擔。

