減稅提案11版本大亂鬥 朝野立委將針對扣除額加碼、免稅額擴大等攻防
立法院財政委員會今（14）日將審查《所得稅法》共11案，朝野立委減稅提案五花八門，包含綜所稅免稅額、扣除額加碼，以及擴大股利所得合併計稅的可扣抵額度上限，今日將於財委會中攻防。
綜所稅修法攸關全體納稅人，向來是朝野立委爭取選民認同的兵家必爭之地。此次各立委及黨團共提出11案修法版本，鎖定扣除額加碼、免稅額擴大等樣態。
整理立委提案，共分為三大類型。首先，國民黨立委羅明才提案，提高股利所得合併計稅的可扣抵額度上限。提案指出，現行股利合併計稅，可抵減率8.5%，是沿襲過去設算扣抵，先將股利所得併入綜合所得稅率計算後，再按營所稅稅率半數退還給民眾，隨著營所稅率從17%逐步調高至20%，可扣抵比率應提高至10%，同時配合2021年免稅額與標準扣除額調整，提高可扣抵上限也應從8萬元提高至8萬3,200元。
其次，國民黨立委謝龍介等人提案，主要針對免稅額，納稅人扶養12歲以下子女，免稅額提高50%，希望在少子女化時代，讓國人生得起，養得起。
最後是扣除額相關提案。例如列舉扣除額提案中，國民黨立委魯明哲提案認為，時代變遷下，民眾繳納保費多已超過現行扣除額的2.4萬元上限，認為保險費列舉扣除額每人限額應由2.4萬元提高至4.8萬元。
國民黨立委賴士葆提案，以預防醫學精神出發，鼓勵民眾健康管理意識與行動，增訂健康檢查費列舉扣除額每人每年5萬元。
民進黨立委王正旭則提案增訂「健康檢查特別扣除額」，每人每年可扣除1萬，以鼓勵民眾實施健康檢查、促進國民預防保健、進而節省健保費用支出。
