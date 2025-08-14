贈送股東紀念品 不能抵稅

公司舉辦股東會時，常會準備紀念品送給股東，以表達感謝。財政部台北國稅局近期查核相關案件發現，部分公司誤將股東紀念品進項稅額用來扣抵銷項稅額，但這是錯誤觀念，這類紀念品依規定屬於與推廣業務無關的贈品，不能用來扣抵。

每年5、6月為股東會旺季，5-6月期營業稅應在7月15日前完成申報。國稅局近期查核營業稅案件時，仍發現部分公司誤解股東會紀念品相關規定。

國稅局指出，《加值型及非加值型營業稅法》規定，用於交際應酬的貨物或勞務，其進項稅額不得申報扣抵銷項稅額，營業稅法施行細則進一步明定，所謂交際應酬範圍，包括宴客，以及與推廣業務無關的饋贈行為。公司在召開股東會時贈送紀念品，並非出於經營目的，無法視為業務推展活動，進項稅額自然也不得列入抵扣範圍。

舉例來說，甲公司為提升股東會出席率，向乙公司採購10萬份微波保鮮盒作為紀念品，取得乙公司開立的三聯式統一發票，發票金額為1,000萬元，內含進項稅額50萬元。

甲公司將這筆進項稅額申報扣抵當期銷項稅額，國稅局查核後發現屬於不得抵扣項目，不僅補徵這50萬元稅款，還依營業稅法規定，按所漏稅額處五倍以下罰鍰。

國稅局提醒，若企業誤將類似紀念品進項稅額列入扣抵，但尚未遭到檢舉，也未被稅捐機關或財政部指定調查人員查核，應儘早自動補報補繳，才可依《稅捐稽徵法》規定加計利息免罰。

國稅局呼籲，營業人在申報營業稅時，應詳實檢視相關發票及支出性質，特別像是股東會紀念品、客戶贈品、餐敘活動等，是否涉及交際應酬或業務推廣，必須格外謹慎。