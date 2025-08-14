地價稅誰繳 看基準日認定

地價稅將於11月開徵，雲林縣稅務局提醒，地價稅以8月31日為納稅義務基準日，也就是說，當天土地登記簿所載的土地所有權人或典權人，原則上就是當年度必須繳納該筆土地全年地價稅的納稅義務人。

民眾若在基準日前完成產權移轉，地價稅責任也會跟著轉移，但若在基準日後才完成登記，仍須由原登記人負擔。

稅務局說明，依《土地稅法》規定，地價稅納稅人一般以地政機關登記日期為準，但也有例外情況。例如，透過法院拍賣取得土地，以領到「權利移轉證書」之日為準；法院判決分割共有物，則以判決確定日為準；政府徵收土地，則以補償費發放完成日為準。

至於繼承，則以繼承開始日計算。這些情況雖尚未完成產權移轉登記，但法律上已取得土地所有權，因此會以相關日期認定納稅人身分。