車輛加裝設備 要課貨物稅

財政部北區國稅局表示，廠商若在新購車輛領牌後一年內，加裝價值超過1.5萬元的設備，就要依規定申報並繳納貨物稅，否則一經查獲將依法補稅處分。

國稅局指出，依《貨物稅條例》規定，對已稅車輛進行改裝車身或設備，屬於「產製」行為，應課徵貨物稅，這類行為不只限於新車，也包括底盤或車身已課稅的情況，只要在規定期限內加裝高價設備或改裝用途，都須依法完稅，例如小貨車改裝為露營車、貨車加裝冷凍裝置、工程車增設吊臂等，都屬常見案例。

舉例來說，甲君今年1月3日購入一輛小貨車，並於1月5日完成新領牌照，隨後委託加裝設備廠進行改裝，將該車變更為露營車，改裝於6月1日完成，設備價值達30萬元，依法應課徵15%貨物稅，相當於應繳稅額4.5萬元，依規定，加裝設備廠商應於車輛出廠前，檢附發票向所轄國稅局申報繳稅，否則將被視為漏稅行為，並可能遭裁罰。