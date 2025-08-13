快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

財部：颱風造成災害損失 可申請4類稅捐減免

中央社／ 台北13日電

颱風楊柳逼近台灣，財政部北區國稅局提醒，若民眾遭遇颱風造成財產損失時，記得「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，於災害發生後30日內報請轄區稅捐稽徵機關，可申請所得稅、營業稅等稅捐減免，以維護自身權益。

財政部北區國稅局昨天發布新聞稿表示，對於民眾因災害造成的財產損失，將秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免事宜。除了可以臨櫃辦理與書面郵寄申請外，也可至財政部稅務入口網線上申請稅捐減免，快速又省時。

彰化縣地方稅務局今天也透過新聞稿，呼籲民眾多加注意自身安全，若因天災造成房屋損壞、土地流失或車輛毀損等財產損害，民眾可依法申請減免相關稅負，保障自身權益。

針對減免規定，彰化縣地方稅務局表示，房屋稅方面，若房屋遭受重大災害，毀損面積占整棟面積達3成以上不及5成的房屋，房屋稅減半徵收；毀損面積達5成以上，必須修復始能使用的房屋，免徵房屋稅。

彰化縣地方稅務局表示，使用牌照稅方面，汽車及151cc以上機車如因災害受損無法使用，應向監理機關辦理報停或報廢登記，依監理機關通報資料，退還車輛無法使用期間溢繳的牌照稅。

彰化縣地方稅務局表示，地價稅方面，土地如因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用時，免徵地價稅。娛樂稅方面，查定課徵的娛樂稅代徵人，因災害而遭受損害者，扣除其未營業的天數，辦理減徵娛樂稅。

颱風 財政部 房屋稅

延伸閱讀

颱風楊柳環流影響新北 沿海陣風10級、山區防大雨

楊柳颱風將登陸花蓮近3千人撤離 和仁車站恐發布土石流紅色警戒

楊柳颱風侵台 石門水庫接近245米滿庫…今採少量放水

趕上楊柳颱風！彰化縣推防水閘門補助 最高補助10萬元

相關新聞

7月證交稅收連五黑

財政部昨（12）日公布前七月稅收2兆3,021億元，年減2.1％，累計稅收占累計分配預算數93.8%，代表稅收不如預期，...

連5年超徵遇挑戰…川普對等關稅衝擊 官員：今年稅收恐受壓抑

記者賴昭穎、邱琮皓／台北報導

台版肥咖申報範圍擬擴大 預計年底前推進法制作業

台版肥咖條款「共同申報準則（CRS）」擬擴大申報範圍。財政部近日預告修正相關作業辦法，首度納入電子金錢商品、電子支付機構...

虛擬資產交易 追稅困難

財政部統計至今年5月，台灣提供虛擬資產服務的業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，並辦理營業登記者共26家，2022年至202...

牌照稅免徵 有條件展延

桃園市稅務局表示，身心障礙者免徵使用牌照稅車輛，若車主去世，一般情況下免稅資格會自動取消並恢復課稅，但若新車主是原車主的...

房東超收電費 須報稅

財政部高雄國稅局提醒，房東若向房客另外收取電費補貼，若超出合理範圍，將可能被稅局認定為變相租金，房東在報稅時應列入租賃所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。