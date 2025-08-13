財部：颱風造成災害損失 可申請4類稅捐減免

颱風楊柳逼近台灣，財政部北區國稅局提醒，若民眾遭遇颱風造成財產損失時，記得「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，於災害發生後30日內報請轄區稅捐稽徵機關，可申請所得稅、營業稅等稅捐減免，以維護自身權益。

財政部北區國稅局昨天發布新聞稿表示，對於民眾因災害造成的財產損失，將秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免事宜。除了可以臨櫃辦理與書面郵寄申請外，也可至財政部稅務入口網線上申請稅捐減免，快速又省時。

彰化縣地方稅務局今天也透過新聞稿，呼籲民眾多加注意自身安全，若因天災造成房屋損壞、土地流失或車輛毀損等財產損害，民眾可依法申請減免相關稅負，保障自身權益。

針對減免規定，彰化縣地方稅務局表示，房屋稅方面，若房屋遭受重大災害，毀損面積占整棟面積達3成以上不及5成的房屋，房屋稅減半徵收；毀損面積達5成以上，必須修復始能使用的房屋，免徵房屋稅。

彰化縣地方稅務局表示，使用牌照稅方面，汽車及151cc以上機車如因災害受損無法使用，應向監理機關辦理報停或報廢登記，依監理機關通報資料，退還車輛無法使用期間溢繳的牌照稅。

彰化縣地方稅務局表示，地價稅方面，土地如因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用時，免徵地價稅。娛樂稅方面，查定課徵的娛樂稅代徵人，因災害而遭受損害者，扣除其未營業的天數，辦理減徵娛樂稅。