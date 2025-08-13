快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

7月證交稅收連五黑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（12）日公布前七月稅收2兆3,021億元，年減2.1％，累計稅收占累計分配預算數93.8%，代表稅收不如預期，以營所稅、貨物稅、土增稅表現較差。

另外，7月證交稅入帳239億元，年減24.1％，連五月負成長；在對等關稅持續談判，汽車關稅減讓政策未明下，7月關稅、貨物稅也呈雙位數年減，車輛類貨物稅更是近兩年半最大減幅。

外界關注，今年稅收是否將出現短徵，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，現在還有各項利多、利空因素交錯，例如去年上市櫃淨利成長，可望挹注今年所得稅，但近期投資、消費、購屋信心轉趨保守，不利證交稅、房市相關稅收。

財政部表示，今年整體稅收受到壓制，外在不確定因素仍多，還是要持續觀察未來證交稅、營所稅暫繳實徵情形，賦稅署官員坦言，當初預算編列時，尚未考量關稅政策。

財政部統計，截至7月，稅收達標率低於100％者包含菸酒稅、營業稅、關稅、證交稅、貨物稅、土增稅、營所稅等七稅目。7月印花稅與總稅收創單月新高；今年前七月累計稅收創同期新高稅目包含綜所稅、房屋稅、牌照稅、印花稅及娛樂稅等五項稅目。

7月總稅收8,768億元，年增3.1倍；在所得稅款集中入帳後，累計前七月實徵淨額約2.3兆元，年減2.1％，但從達成率來看，累計前七月實徵淨額占累計分配預算數93.8％，占全年預算數60.6％。

7月證交稅239億元，年減24.1％，連五月負成長。累計1至7月證交稅實徵淨額為1,394億元，受基期影響，年減20.1％。

7月貨物稅111億元，年減24.4％，尤其車輛類貨物稅實徵46億元、年減45.6％，為近兩年半最大減幅；累計實徵淨額848億元，年減12.8％，以車輛類減少最多，實徵393億元、年減24％。

7月關稅115億元，年減16.2％，其中小客車關稅7月實徵15億元、年減61.5％；1至7月實徵862億元、衰退3.3％，同樣也是小客車進口稅額減少較多。

房市相關稅收方面，不動產市交易動能減緩，7月房地交易相關稅目持續雙位數年減，土增稅年減18.2％，契稅減12.5％，房地合一稅減20.3％。

關稅 貨物稅

延伸閱讀

美國7月整體CPI升勢仍屬溫和 9月降息機率高

全體上市公司7月營收年增3.5% 衰退公司多於成長

新纖董事長建議政府善用利率工具 降低匯率關稅衝擊

台灣車市觀望 關稅考驗只是小菜

相關新聞

連5年超徵遇挑戰…川普對等關稅衝擊 官員：今年稅收恐受壓抑

記者賴昭穎、邱琮皓／台北報導

7月證交稅收連五黑

財政部昨（12）日公布前七月稅收2兆3,021億元，年減2.1％，累計稅收占累計分配預算數93.8%，代表稅收不如預期，...

台版肥咖申報範圍擬擴大 預計年底前推進法制作業

台版肥咖條款「共同申報準則（CRS）」擬擴大申報範圍。財政部近日預告修正相關作業辦法，首度納入電子金錢商品、電子支付機構...

虛擬資產交易 追稅困難

財政部統計至今年5月，台灣提供虛擬資產服務的業者已完成洗錢防制法令遵循聲明，並辦理營業登記者共26家，2022年至202...

牌照稅免徵 有條件展延

桃園市稅務局表示，身心障礙者免徵使用牌照稅車輛，若車主去世，一般情況下免稅資格會自動取消並恢復課稅，但若新車主是原車主的...

房東超收電費 須報稅

財政部高雄國稅局提醒，房東若向房客另外收取電費補貼，若超出合理範圍，將可能被稅局認定為變相租金，房東在報稅時應列入租賃所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。